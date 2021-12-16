Предпродажи билетов на новую "Матрицу" в РФ достигли 44 млн рублей

Сегодня, 16 декабря, в России выходит в прокат четвертый фильм франшизы "Матрица". После 18-летнего перерыва новая часть "Воскрешение" с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс вызывает большой интерес у зрителей. Предпродажи билетов в российские кинотеатры превысили сумму в 44 млн рублей.

Согласно данным сайта ЕГИАС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов), предварительные продажи билетов на "Матрицу: Воскрешение" составили уже 44 215 239 рублей.

Общие сборы фильма в стране составляют 48 402 347 рублей, большая часть из них - почти 25 млн рублей - приходится именно на день премьеры.

Четвертую "Матрицу" создала Лана Вачовски, ее сестра Лилли Вачовски от работы над продолжением отказалась (сестры, а до трансгендерного перехода - братья Вачовски, вдвоем создавали знаменитую трилогию). К своей роли вернулся Киану Ривз, рассказавший, что согласился на это предложение почти сразу после разговора с режиссером. Также в картине будет присутствовать Тринити - Кэрри-Энн Мосс и новые персонажи в исполнении Приянки Чопры, Кристины Риччи, Нила Патрика Харриса и других. Морфеус тоже появляется в фильме, но играет его не Лоуренс Фишборн, а Яхья Абдул-Матин II.