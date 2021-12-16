В Петербурге сняли обвинения с тещи убитого рэпера Энди Картрайта

С Елены Кохал, тещи погибшего рэпера Энди Картрайта, сняты обвинения в убийстве музыканта. Женщина теперь проходит по делу как свидетель, сообщил "РГ" адвокат Кохал Юрий Авдеев.

Сейчас сторона защиты намерена добиваться реабилитации Елены Кохал и восстановления ее права опеки над четырехлетним внуком. Пока опекуном мальчика выступает сам адвокат Авдеев.

Это обстоятельство, по словам защитника, доставляло определенные сложности. Елена Кохал хоть и находится на свободе, но пока она была обвиняемой по делу об убийстве, адвокат, например, не имел права оставить ее наедине с внуком.

Напомним, причины смерти Энди Картрайта (Александра Юшко) следствием до сих пор окончательно не установлены. Дело в том, что музыкант был расчленен собственной женой Мариной. Следствие полагает, что музыкант был убит, сама же вдова утверждает, что муж умер сам, а она хотела лишь скрыть тело, чтобы поклонники не узнали о смерти музыканта. К Елене Кохал, матери Марины, у следователей с самого начала было много вопросов. Она жила в той же квартире, что и дочь с внуком и зятем, она раньше полиции узнала о смерти Картрайта. Изначально звучала версия, что именно Кохал-старшая уговорила дочь не избавляться от останков мужа, а обратиться в полицию. Но затем у следствия появилась иная версия, что теща, наоборот, помогла дочери избавиться от зятя.

К слову, пока обстоятельства дела настолько туманны, что Марина Кохал отпущена под домашний арест, веских доказательств факта убийства, которые бы принял суд, следствие пока не представило.