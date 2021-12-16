В Петербурге сняли обвинения с тещи убитого рэпера Энди Картрайта

Новости

Росприроднадзор обнаружил более ста нарушений у нефтяных стивидоров 16:13
Попова допустила последовательное распространение "омикрона" в России 15:57
Во Франции закрывают мечети 15:44
Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку 15:42
Попова назвала удовлетворительным состоянии всех россиян с "омикроном" 15:37
СМИ: Елизавета II отменит предрождественский семейный ужин из-за "омикрона" 15:22
Голикова: Производители зарубежных вакцин не обращались за регистрацией 15:13
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП 15:10
В Москве резко упадет атмосферное давление 15:01
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве 13:56
В Австрии локдаун не помешал увеличить зарплату политикам 13:52
Голикова назвала регионы России, где обнаружен "омикрон" 13:50
В МИД заявили о непричастности России к убийству Хангошвили 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге сняли обвинения с тещи убитого рэпера Энди Картрайта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

С Елены Кохал, тещи погибшего рэпера Энди Картрайта, сняты обвинения в убийстве музыканта. Женщина теперь проходит по делу как свидетель, сообщил "РГ" адвокат Кохал Юрий Авдеев.

В Петербурге судимый за педофилию устроился в школу по поддельной справке

Сейчас сторона защиты намерена добиваться реабилитации Елены Кохал и восстановления ее права опеки над четырехлетним внуком. Пока опекуном мальчика выступает сам адвокат Авдеев.

Это обстоятельство, по словам защитника, доставляло определенные сложности. Елена Кохал хоть и находится на свободе, но пока она была обвиняемой по делу об убийстве, адвокат, например, не имел права оставить ее наедине с внуком.

Напомним, причины смерти Энди Картрайта (Александра Юшко) следствием до сих пор окончательно не установлены. Дело в том, что музыкант был расчленен собственной женой Мариной. Следствие полагает, что музыкант был убит, сама же вдова утверждает, что муж умер сам, а она хотела лишь скрыть тело, чтобы поклонники не узнали о смерти музыканта. К Елене Кохал, матери Марины, у следователей с самого начала было много вопросов. Она жила в той же квартире, что и дочь с внуком и зятем, она раньше полиции узнала о смерти Картрайта. Изначально звучала версия, что именно Кохал-старшая уговорила дочь не избавляться от останков мужа, а обратиться в полицию. Но затем у следствия появилась иная версия, что теща, наоборот, помогла дочери избавиться от зятя.

К слову, пока обстоятельства дела настолько туманны, что Марина Кохал отпущена под домашний арест, веских доказательств факта убийства, которые бы принял суд, следствие пока не представило.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона"
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов