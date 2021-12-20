"Маревен Фуд Сэнтрал" наращивает долю рынка

Негативное влияние пандемии на экономику, рост цен, инфляция и, как следствие, снижение уровня доходов населения привело к тому, что многим пришлось скорректировать свой базовый рацион питания. Продукты быстрого приготовления стали занимать всю большую долю в корзине среднестатистического россиянина. Об этом говорят и цифры. По данным исследования, проведенного NielsenIQ, за первые 11 месяцев 2021 года продажи лапши быстрого приготовления выросли на 16 процентов в денежном выражении и на 6,1 процента в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Один из крупнейших производителей продуктов быстрого питания - компания "Маревен Фуд Сэнтрал" подтверждает рост спроса на свою продукцию. За период с января по октябрь 2021 года компания увеличила долю рынка в городской России в штуках на 2,4 процентных пункта в категории лапша быстрого приготовления до 46,2%. Покупатели активно разбирали не только лапшу, но и другую продукцию. Так, в компании "Маревен Фуд Сэнтрал" отметили увеличение доли рынка в штуках в категориях бульонов (плюс 4,8 процентных пункта) и картофельного пюре (рост составил около одного процентного пункта).

Многие эксперты склонны полагать, что в ближайшей перспективе нет предпосылок для роста доходов населения. А это значит, что продукция быстрого приготовления, которая выручает наших соотечественников, будет только укреплять свои лидерские позиции в продуктовой корзине.

В ответе за качество

Однако это вовсе не означает, что с полок будет сметаться любая "быстрая" лапша. Российская ментальность такова, что, покупая даже что-то совсем не дорогое, мы хотим быть уверенными, что приобретаем качественную продукцию, проверенную временем. Именно поэтому все больше покупателей отдает свое предпочтение товарам компании "Маревен Фуд Сэнтрал", которая известна большинству из нас по брендам "Роллтон" и BigBon.

Вот уже более 20 лет компания занимает существенную долю российского рынка в сегменте продуктов быстрого питания в штуках (лапша - 46,2 процента, картофельное пюре - 54,5 процента и бульоны - 38,6 процента по данным с января по октябрь 2021 года, данные NielsenIQ).

Признание компания завоевала не только у потребителей, но и у экспертов рынка. Так, по итогам международного конкурса пищевой продукции Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН "Гарантия качества-2021" компания "Маревен Фуд Сэнтрал" вошла в число лучших производителей-участников, завоевав 5 золотых и 13 серебряных медалей, а также награждена почетными дипломами. Конкурс проходил при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ. Участие в нем приняли более 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговых сетей, а также фермерские хозяйства из 46 регионов страны и Республики Казахстан.

"Мы гордимся продуктами, которые выпускаем. Собственная лаборатория работает круглосуточно и проводит более 400 тысяч физико-химических и микробиологических анализов поступающих сырья и упаковочных материалов, полуфабрикатов и готового продукта в год, и это не считая анализов, проводимых во внешних аккредитованных лабораториях. На нашем предприятии уже много лет внедрена и поддерживается система управления качеством и пищевой безопасностью, проходящая ежегодный аудит компанией SGS по стандартам ISO 9001 и FSSC 22000. Этот системный подход распространяется на весь жизненный цикл продукции: от разработки рецептуры и закупки ингредиентов к производству, поставке и управлению обратной связью от клиентов и потребителей. Именно такая система и позволяет нам быть по-настоящему уверенными в качестве и безопасности наших продуктов, - прокомментировал победу компании в отраслевом конкурсе директор по качеству "Маревен Фуд Сэнтрал" Михаил Дегтерёв.

Российский потребитель хочет покупать вкусную продукцию, изготовленную из качественных ингредиентов при этом - по приемлемой цене. Задача совсем не простая, особенно если принять во внимание фактор инфляции и постоянный рост цен, который неизбежно влияет на повышение стоимости основных ингредиентов, необходимых для производства лапши, картофельного пюре и бульонов.

Сохранять лидерские позиции на протяжении долгого времени возможно только за счет постоянного развития, внедрения инноваций и производства действительно качественной продукции при сохранении оптимальной цены для покупателя. Казалось бы, рецепт успеха прост. Однако за умением сочетать два эти фактора стоит огромная работа, которая ежедневно ведется в "Маревен Фуд Сэнтрал".

Бережливость помогла

Уходящий год запомнится многим ростом цен на большинство продукции в самых разных сегментах. Не исключением стало повышение стоимости муки - важного ингредиента для современного пищевого производства. Казалось бы, неизбежный фактор, который напрямую должен повлиять на увеличение себестоимости и конечной цены продукции. Однако в компании "Маревен Фуд Сэнтрал" приняли решение нивелировать этот рост, но при этом и не потерять в качестве. Одним из инструментов оптимизации стала инициатива по снижению отходов производства и внедрение технологий снижения расходов сырья. Также в компании было принято решение модернизировать систему освещения, тем самым снизив расходы на электроэнергию при увеличении объемов производства. Удалось снизить расход природного газа и воды.

С заботой об экологии

За счет перехода "Маревен Фуд Сэнтрал" на более технологичные виды упаковочной пленки ее расход был снижен на 5-7 процентов на единицу продукции, что позволило уменьшить использование пластика на 200 тонн в год.

"В планах - постоянное уменьшение использования пластика, - говорит индустриальный директор "Маревен Фуд Сэнтрал" Алексей Анашко. - Сейчас мы реализуем проект по переходу на стопроцентно перерабатываемый материал упаковки РР (полипропилен), который позволит использовать полностью повторно перерабатываемый материал".

Сейчас уже 95 процентов используемого картона (из 46 миллионов штук продукции в год) произведено из вторично переработанной бумаги, в результате с 2022 года "Маревен Фуд Сэнтрал" будет использовать только переработанный картон.