Почти половина малых и средних предпринимателей увеличили цены

Малый и средний бизнес демонстрирует неуверенность на фоне меняющихся эпидемиологических и экономических условий, показал Индекс RSBI (ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research).

"В ноябре бизнес отреагировал на усиление неопределенности в экономике, вызванной появлением нового штамма коронавируса и слабым спросом. Перебои в поставках, рост цен на комплектующие и логистику оказывали негативное влияние на выручку предпринимателей и их ожидания от продаж в будущем. Все это нашло отражение в значениях Индекса RSBI, который практически сравнялся с показателями начала 2021 года. Тем не менее, сохраняющиеся на протяжении нескольких месяцев высокие показатели инвестиционной и кредитной активности говорят об устойчивых планах предпринимателей вкладывать в поддержание и развитие своего бизнеса", - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Несмотря на это, в ноябре индекс остался в положительной зоне и составил 50,3 пункта.

Во время опроса 46% участников сказали, что за последние три месяца увеличивали отпускные цены. В основном рост цен составил 1-10%, но стало больше тех, кто повышал цены более чем на 20% за последние три месяца. Из-за увеличения закупочных цен пришлось увеличивать стоимость 85% бизнесменов, более 40% сказали, что это произошло из-за роста транспортных расходов. Более половины МСП в последние три месяца сталкивались с проблемами с поставками.

Снижение спроса на продукцию или услуги отметили 31% бизнесменов, о росте говорят 17%. Выручка выросла у 17% МСБ, о сокращении выручки сообщили 42% опрошенных. Снизился и показатель увеличения инвестиций в бизнес - об этом сказали 22%, на 4% меньше, чем в прошлом месяце. Сокращение инвестиций коснулось 9% респондентов.

В ноябре 11% бизнесменов нанимали сотрудников, 16% пришлось сокращать персонал. Увеличивать штат в ближайшие три месяца собираются 17%. Кредит имеют 14% опрошенных предпринимателей, 13% получили заем в ноябре. Еще 4% сказали, что не пытались обращаться за кредитом из опасений, что его не одобрят.

По сферам деятельности снижение индекса наблюдается везде. Больше всех пострадала сфера услуг, опустившись на 3,8 пункта. Торговля и производство удержали позиции в зоне роста.