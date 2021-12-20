Sustainalytics: ФосАгро - заняла лидирующую позицию в области ESG в мировом агрохимическом секторе

Международное агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов существенно изменило оценку ФосАгро - с 27,3 до 22,8 баллов.

В агентстве поясняют, что такая оценка дает право причислять ФосАгро к 30 ведущим представителям химической отрасли по всему миру с наивысшим рейтингом. Это лучший результат среди мировых компаний агрохимического сектора. Эксперты Sustainalytics оценили управление ESG-вызовами в ФосАгро как "сильное".

Ранее в этом году ООН подтвердила статус ФосАгро в качестве компании-лидера Глобального Договора. Во всем мире только 37 организаций обладают подобным статусом.

Недавно ФосАгро значительно улучшила свои позиции в других ведущих международных и российских рейтингах в области устойчивого развития:

• CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с "B-" до "B" в категории "борьба с изменением климата", а также с "F" до "С" в категории "водная безопасность";

• MSCI ESG Research, авторитетное агентство в области устойчивого развития, отметило лидерскую позицию Компании и подтвердило ее рейтинг на уровне "А" (по шкале ААА-ССС, где ААА - это "лидер");

"Мы очень гордимся тем, что Sustainalytics CDP, MSCI ESG Research оценили наши усилия, повысив и подтвердив полученные ранее рейтинги, что является значимым отражением нашего статуса ведущей компании в области устойчивого развития, - комментирует генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев. - Особенно важно для нас быть ESG-лидером отрасли по мнению Sustainalytics. На фоне масштабной работы, проводимой ФосАгро, решение Sustainalytics является лучшим подтверждением правильности выбранного пути и мощным импульсом для последующего совершенствования. Отдельно хочется сказать, что MSCI ESG Research недавно повысило уровень географических и отраслевых рисков, сделав критерии оценки более строгими, поэтому подтверждённый высокий уровень нашего рейтинга является еще более ценным и показательным. Принципы ESG лежат в основе нашего бизнеса - производства экоэффективных удобрений, не содержащих опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других тяжелых металлов для обеспечивая российских фермеров высококачественными удобрениями и гарантии безопасности выращиваемой сельхозпродукции под национальным брендом "Зеленый стандарт".