В России появилась первая публичная компания из сектора кибербезопасности

"Группа Позитив", один из лидеров российского рынка информационной безопасности, вышла на российскую биржу. Обыкновенные акции компании были включены в котировальный список второго уровня Московской биржи (торговый код - POSI), торги начались 17 декабря 2021 года. С этой же даты обыкновенные акции "Группы Позитив" включены также в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи.

Торги и расчеты проводятся в российских рублях. Маркетмейкерами выступили три российских брокера - инвестиционные компании "Велес Капитал", "Иволга Капитал" и "Ай Ти Инвест". Компания вышла на биржу через прямой листинг, без выпуска новых акций и сбора книги заявок. На биржу поступило более 10% акций, которые принадлежат миноритарным акционерам. Общее число продающих акционеров составляло около 1400 человек. Инвесторы могут без ограничений покупать и продавать принадлежащие им акции.

Объем торгов за первый день превысил 417 млн рублей, при этом цена выросла на 42% к цене закрытия. Частные инвесторы совершили более 17500 сделок. Цена последней сделки к завершению первого торгового дня превысила 994 руб., это дало рыночную капитализацию компании более 65 млрд. руб.

"Группа Позитив" стала первой российской компанией из сектора кибербезопасности, акции которой обращаются на фондовой бирже. "В новом публичном статусе мы рассчитываем на привлечение и мотивацию талантливых людей индустрии, создание сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают наш бизнес и высоко оценивают его перспективы, - подчеркнул председатель совета директоров ПАО "Группа Позитив" Юрий Максимов. - Сегодняшняя успешность компании определяется высокой репутацией продуктов группы на рынке, внедрением инновационных решений и сервисов в области предотвращения киберугроз, многолетними усилиями всего нашего большого коллектива".

"Приобретение публичного статуса соответствует заметному увеличению масштабов нашего бизнеса и впечатляющему росту финансовых результатов, - добавил генеральный директор ПАО "Группа Позитив" Денис Баранов. - Компания предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы выполнять требования листинга и соответствовать лучшим практикам корпоративного управления. Мы намерены регулярно отчитываться перед акционерами и рынком, публикуя финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО. В состав совета директоров компании входят независимые директора, утверждена дивидендная политика, в соответствии с которой в дальнейшем акционеры смогут регулярно получать отдачу от нашего растущего бизнеса".

Показатели эмитента

"Группа Позитив" разрабатывает, продает и поддерживает широкий спектр инновационных программных продуктов и услуг для IT-безопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной IT-инфраструктурой. По итогам 2020 года ее выручка составила 5,5 миллиарда рублей, увеличившись на 60%. Это опережает средний рост по рынку в прошлом году (согласно опросам TAdviser, 20-25%). Такую динамику "Группа Позитив" сохраняет последние три года, среднегодовой темп роста продаж в 2018 - 2020 гг. составил более 40%.

EBITDA группы в 2020 году выросла более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составила 2,2 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA по итогам 2020 года выросла до 39%. По итогам 9 месяцев 2021 года EBITDA группы выросла на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 598 миллионов рублей. Уровень долговой нагрузки низкий, на конец 2020 года отношение чистого долга к EBITDA составило 0,33х.

Высокие показатели роста, как прогнозируют в компании, удастся сохранить и в этом году. По итогам 2021 ожидается рост выручки на 20-40% к аналогичному показателю прошлого года. В III квартале этого года выручка выросла на 30%, такой результат в компании связывают с масштабированием проектов информационной безопасности в ключевых заказчиках и активной работой с новыми клиентами.

Накануне размещения аналитики Moscow Partners Equity Research оценивали капитализацию "Группы Позитив" в 1,85 миллиарда долларов. По их мнению, компания имеет хороший потенциал для органического роста, даже несмотря на риски, связанные с санкциями (в апреле 2021 одно из юрлиц Группы - "Позитив Текнолоджиз" - вошло в число более чем 30 российских компаний и физлиц, в отношении которых Министерство финансов США ввело санкции - Ред.). Среди факторов инвестиционной привлекательности "Группы Позитив" аналитики отмечают активную инновационную деятельность компании и существенный рост финансовых показателей. "Так, в период 2017 - 2020 гг. выручка компании увеличилась в 2,6 раза, валовая прибыль - в 2,3 раза, EBITDA - в 4,1 раза, а чистая прибыль - в 6 раз", - отмечают в Moscow Partners Equity Research.

В ИК "Велес Капитал" справедливую рыночную стоимость "Группы Позитив" оценили в 1 миллиард долларов, отметив широкие возможности компании для развития. "В 2025 году компания рассчитывает нарастить выручку в 5 раз и EBITDA в 8 раз относительно 2020 года, попутно выплачивая дивиденды и осуществляя buyback (обратный выкуп акций - Ред.). В случае успешной реализации амбициозной стратегии "Группа Позитив" вполне может оправдать высокую оценку по мультипликаторам относительно отечественного рынка", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.

Инвестпривлекательности компании добавляет работа с крупными корпоративными и государственными заказчиками. На конец 2021 у "Группы Позитив" насчитывается более 2000 клиентов в разных странах мира из госсектора, финансов, ТЭК, транспорта, инфраструктуры, при этом основная доля продаж приходится на сегмент крупнейших компаний. Среди клиентов компании - около 80% участников рейтинга "Эксперт-400". На этом фоне вполне достижимой выглядит бизнес-стратегия "Группы Позитив" - занять не менее 30% рынка кибербезопасности в ближайшие два года.

Сегодня более 90% выручки компании приходится на продажу собственного программного обеспечения. Основная доля выручки по итогам 2020 года пришлась на продажи MaxPatrol 8 (системы контроля защищенности и соответствия стандартам) и MaxPatrol SIEM (системы выявления инцидентов ИБ в режиме реального времени). Согласно отчету аналитической компании IDC, MaxPatrol SIEM вошел в топ-20 мировых SIEM-систем, а также в тройку лидеров с наиболее впечатляющей динамикой роста продаж.

Перспективы рынка

Среди "голубых фишек" российского фондового рынка по-прежнему преобладают добывающие компании - "Газпром", "Новатэк", "Норильский Никель". Но есть в этом списке и IT-гиганты, например, "Яндекс". Мировой рынок IT стремительно развивается, опережая другие сектора, поэтому, вполне вероятно, в ближайшие годы IT-компаний среди "голубых фишек" станет больше.

За последние пару лет, по оценкам Gartner, мировой рынок IT прибавил около 10%. При этом сегмент кибербезопасности растет быстрее: в 2022 году он увеличится на 11,5%, по прогнозам той же Gartner.

В 2020 году объем рынка кибербезопасности, по данным Mordor Intelligence, составил 156,2 миллиарда долларов. К 2026 году он может вырасти до 352 миллиардов при среднегодовом темпе роста в ближайшие пять лет 14,5%.

Коронакризис, обрушивший некоторые сектора (например, перевозки и туризм), для IT-рынка стал, наоборот, драйвером роста. В частности, в прошлом году в госсекторе наблюдался рост расходов на ИТ-услуги, отмечали в IDC. Более половины российских компаний в прошлом году планировали увеличить бюджет на кибербезопасность, показало исследование PwC. Подавляющее большинство респондентов (96%) заявили, что изменят стратегию кибербезопасности из-за COVID-19, при этом 50% с большей вероятностью будут учитывать вопросы кибербезопасности при обдумывании каждого бизнес-решения. "Кибербезопасность и конфиденциальность данных уже учитываются в бизнес-решениях у 50% российских респондентов, но при этом только у 27% глобальных", - отметил Виталий Соколов, партнер отдела анализа и контроля рисков, лидер практики по оказанию услуг в области кибербезопасности и непрерывности бизнеса, PwC в России, прокомментировал результаты исследования.