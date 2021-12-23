Валерий Пуршев: "Бизнес должен быть социально ориентированным"

Социальная ответственность бизнеса - это не модный тренд. Чаще всего это потребность души его владельца. И хотя текущий год был не самым простым для нижегородских компаний, некоторые смогли не только выжить сами, но и серьезно поддержать других.

О благотворительности 2021 года "РГ" поговорила с генеральным директором ООО "ИНМЕТ" Валерием Пуршевым, который дважды награжден медалью "Благотворитель земли Нижегородской".

Валерий Юрьевич, на чем основана ваша благотворительность?

Валерий Пуршев: На личных убеждениях. Я считаю, если человеку в чем-то сопутствует успех, нужно делиться с теми, кому в этот момент тяжело. В основном, мы оказываем помощь не физическим лицам, а организациям системы здравоохранения.

Это связано с тем, что ваша компания занимается поставкой медоборудования и медицинских расходных материалов?

Валерий Пуршев: Направление бизнеса, безусловно, дает вектор благотворительным проектам. Потому что ты лучше всего разбираешься именно в том, чем занимаешься. Все деньги на благотворительность не направить и приходится выбирать приоритеты. Государство сейчас много внимания уделяет развитию здравоохранения. Но иногда, по объективным причинам, вопрос нужно решить срочно. Пытаюсь в этой ситуации помогать.

Помню, три года назад в отделении гемодиализа Выксунской центральной районной больницы в любой момент из строя могла выйти система водоочистки. А без нее невозможна работа аппаратов искусственной почки. "Российская газета" обратилась за помощью к партнерам. Вы откликнулись и купили новое оборудование за два миллиона рублей. Это как раз тот самый случай?

Валерий Пуршев: Я не мог не помочь. При поломке оборудования отделение могло закрыться. Сколько времени уйдет на покупку нового - никто не знает. И тут дело не только в выделении денег, но и в решении чисто технических вопросов: проведении конкурса на закупку, например. Гемодиализ жизненно необходим больным. Альтернативы нет. Без него наступают необратимые осложнения. Делать все процедуры нужно 2-3 раза в неделю. Неизвестно, куда бы пришлось ездить людям из Выксы, чтобы получить лечение.

Этот год был очень сложным для бизнеса, как пережила его ваша компания?

Валерий Пуршев: В этом году мы начали адаптироваться и приспосабливаться к сложившимся условиям, связанным с эпидемиологической ситуацией. Он был не такой тяжелый, как первый. Самое главное, я смог сохранить весь коллектив. И он стал еще крепче. Ну, и что немаловажно, мы выполнили все свои обязательства перед партнерами и теми компаниями, услугами которых пользуемся сами.

Смогли ли вы оказать помощь кому-то?

Валерий Пуршев: Да. После совместного обсуждения с главным врачом кардиоцентра Нижнего Новгорода Антоном Леонидовичем Максимовым, мы решили помочь провести апгрейд ангиографа. За счет этого увеличился его функционал, и большее число пациентов смогли получить помощь. В больнице им. Н.А. Семашко после переговоров с главным врачом Николаем Николаевичем Мироновым, мы решили вопрос с подключением оборудования, для работы которого не хватало электроэнергии, купив трансформатор.

А в антиковидных мероприятиях вы принимаете участие?

Валерий Пуршев: Как поставщики - участвуем. Мы занимаемся поставкой специального дыхательного оборудования и кислородных концентратов, которые нужны для ковидных госпиталей. Также по программе борьбы с Covid поставляем средства индивидуальной защиты.

Были какие-то нестандартные ситуации по этим поставкам?

Валерий Пуршев: Нестандартность заключена в экстренности ситуации. Всегда поджимает время. Были моменты, когда приходилось искать срочные пути доставки. По таким схемам мы поставляли самолетом кислородные концентраторы из Китая. Сроки поджимали, нужно было решать эти вопросы быстро. Конечно, происходило повышение стоимости, но вопрос решался. Мы старались, чтобы это не сильно сказалось на рыночной цене товара. Маржинальная прибыль была совсем другой, гораздо меньше. Но жизни людей для меня стоят куда дороже любых денег!

Также ко мне иногда обращаются из больниц: "Очень тяжелый пациент поступил, а дыхательного оборудования не хватает!" Тут такой случай, что сомневаться не приходится. Мы даем оборудование, ну и не забираем потом. Дарим.

Какое место в вашей благотворительной деятельности занимает доверие?

Валерий Пуршев: Благотворительность требует серьезного подхода. Не каждому человеку, который просит о помощи, требуется объективная помощь в реальности. Я уж не говорю про случаи откровенного мошенничества. Каждая ситуация с благотворительной программой и акцией требует исследования и подготовки.

Вы стабильно поддерживаете проекты "Российской газеты". Помогли выпустить номер газеты, составленной из портретов людей из "Бессмертного полка" Городца. Поддержали проект "Тропа здоровья" на территории больницы им. Н.А. Семашко. Помогли организовать "Клуб 800". Почему? Эти же проекты далеки от здравоохранения.

С "Российской газетой" за все время наших взаимоотношений сложились доверительные отношения. "Клуб 800" - как раз тот проект для меня, который не имеет к отрасли здравоохранения никакого отношения. Это дополнительная площадка в год 800-летия Нижнего Новгорода, где нижегородцы могут высказать свои независимые мнения (даже спорные), которые должны быть услышаны и официальными органами власти, и другими нижегородцами.

В организации "Тропы здоровья" - терренкура для восстановительных физиотерапевтических процедур - пересеклось стремление "РГ" продвигать здоровый образ жизни и мое желание поддержать реабилитационный комплекс. Ведь "Тропа здоровья" дает возможность, в том числе, и пациентам больницы получать дозированные нагрузки, которые помогут им восстановиться после болезней.