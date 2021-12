В России строится первый ЖК, сертифицированный по WELL-стандарту

Современный тренд на экологичность пронизывает практически все сферы нашей жизни.

Мы хотим покупать продукты, выращенные в экологически чистых районах без применения химикатов, носить одежду, производство которой не вредит окружающей среде, передвигаться на автомобилях, которые выделяют как можно меньше СО2. Это же касается и жилья.

Вот почему все больше покупателей недвижимости ставят во главу угла вопросы, связанные с тем, насколько тот или иной дом будет отвечать экологическим принципам. В частности, эффективно расходовать электроэнергию, воду и другие ресурсы. Будет ли в нем функционировать фильтрация воздуха и поддерживаться комфортный микроклимат круглый год и многое другое.

Подобные покупательские предпочтения не сиюминутная мода, а долгосрочный тренд, который, по прогнозам экспертов, будет только усиливаться во всем мире. Именно поэтому, в последние годы в строительной отрасли появляются так называемые "зеленые" стандарты, которые позволяют определить, насколько тот или иной объект недвижимости отвечает экологическим принципам.

Одни из наиболее популярных "зеленых" стандартов на сегодняшний день - это американский LEED и британский BREEAM. Оба они оценивают объект недвижимости с токи зрения экологической безопасности, энергоэффективности и внедрения передовых "зеленых" технологий. Кроме того, стандарты предъявляют определенные требования к материалам, которые используются для строительства и отделки здания, к их безопасности, а также к потреблению ресурсов, в частности, к воде и электроэнергии.

Несмотря на то, что практически во всех существующих "зеленых" стандартах в строительстве есть требования к комфорту и здоровью человека, во главе угла стоит забота об экологии, а вовсе не потребности жильца.

Для того, чтобы исправить существующую несправедливость в отношении человека, экспертным сообществом был разработан "зеленый" стандарт WELL, который учитывает интересы резидентов здания.

WELL-стандарт был создан в 2014 году в Международном институте строительства WELL (International WELL Building Institute (США). Его главная цель - создать максимально безопасное для физического и ментального здоровья человека здание, где он будет чувствовать себя комфортно.

Стандарт содержит целый набор различных требований к возведению объекта недвижимости, а также к процедурам его эксплуатации. Оцениваются десять составляющих: воздух, вода, освещение, тепловой комфорт, уровень шума, физическая активность, ментальное здоровье, питание, безопасность и качество материалов, общество.

Требования предъявляются довольно серьезные. Например, системы очистки воздуха должны убирать не менее 95% городской пыли, в воде не должно быть ни хлора, ни тяжелых металлов, ни каких-либо вредных примесей. Кроме того, системы фильтрации воды должны справляться с легионеллезом - вредными бактериями, которые накапливаются в трубах. Строгим экологическим требованиям должны соответствовать не только жилые пространства, но и общественные, включая автомобильный паркинг. Именно поэтому в здании, сертифицированному по WELL-стандарту, в подземном паркинге в обязательном порядке должны быть установлены фильтры, которые улавливают радон - вредный газ, выделяемый при работе автомобильного двигателя.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК ФСК

Несмотря на то, что WELL-стандарт появился относительно недавно, он успел завоевать популярность в крупных европейских городах, в США и Китае. Горожане все чаще отдают предпочтение такому жилью, ведь это позволяет находиться в экологически чистом, комфортном и безопасном оазисе даже посреди загазованного мегаполиса.

Отечественные застройщики стали присматриваться к WELL-стандарту совсем недавно. Первыми сертифицированными зданиями стали офисы. Однако совсем скоро в России появится и первое жилое здание, сертифицированное по стандарту WELL. В 2020 году началось строительство ЖК бизнес-класса Sydney City от столичного застройщика ГК ФСК. Жилой комплекс возводится в экологически благоприятном районе столице - на Западе, вблизи Москвы-реки, исторического центра и будет полностью соответствовать WELL-стандарту.

ЖК Sydney City - это не очередная новостройка с растиражированным набором опций, а настоящий оазис, город в городе, который позволит жильцам вести well-образ жизни, находясь в гармонии с собой и с окружающей средой. Концепция well предполагает социальное благополучие, эмоциональное, интеллектуальное, физическое, экологическое и географическое, каждое из которых будет реализовано в Sydney City. Социальное благополучие означает, что жильцы ЖК - это не просто соседи, а позитивное комьюнити со схожими взглядами и интересами, жизнь которого насыщена разнообразными событиями и мероприятиями. Эмоциональное благополучие реализовано через стильную архитектуру, премиальный дизайн отделки, внутреннее благоустройство и локацию с завораживающими видами на главную столичную реку.

В рамках этой концепции создается как эстетичное и функциональное пространство, так и культурная среда, наполненная предметами искусства. Именно поэтому в парке, на набережной и в общественных пространствах строящегося жилого комплекса будут созданы паблик-арт объекты. Интеллектуальное благополучие подразумевает наличие собственных детского сада, школы, развивающих центров с современными методиками обучения, а также близость к знаковым учебным заведениям города. Физическое благополучие поможет поддерживать очищенная вода, комфортный микроклимат, грамотная шумоизоляция и освещение. Экологическое благополучие - это также возможность находиться в единении с природой. Именно поэтому территория ЖК Sydney City будет засажена взрослыми деревьями и кустарниками по принципу максимального озеленения. Кроме того, близость к знаковым столичным паркам даст возможность отдохнуть или заняться спортом на природе. Географическое благополучие означает близость к центру и Москва-Сити, а это значит, что больше не нужно испытывать стресс, преодолевая многочасовые пробки, по пути на работу.

Покупатели недвижимости хотят получить не просто квадратные метры, а образ жизни, который становится возможным вести благодаря своему жилищу. Это подтверждают и факты. Так, ГК ФСК провела опрос среди покупателей в ЖК Sydney City и выяснила, что что 61 процент респондентов приняли решение о покупке квартиры благодаря наличию стандарта WELL. Отказались бы от покупки 39 процентов покупателей, если бы в объекте не было стандарта WELL, таким образом больше трети сделок происходит благодаря тому, что в проекте есть WELL.

Среди наиболее важных факторов приобретения квартиры оказалось расположение (83 процента), при этом WELL-стандарт входит во вторую по значимости группу параметров (46-56% процентов), уступая таким факторам, как инфраструктурное наполнение, благоустройство, параметры квартир. Респонденты считают WELL-стандарт более значимым, чем компания-застройщик, дизайн мест общего пользования, консультация менеджеров и даже цена недвижимости. Наиболее важным параметром из WELL-стандарта покупатели считают физическое и экологическое благополучие - 53 процентов и 26 процентов соответственно.

"Мы видим потребность у нашей аудитории бизнес-класса не только в качественном жилье, но и в дополнительных смыслах, добавленной культурной ценности, - говорит Петр Кирилловский, директор департамента по развитию продукта ГК ФСК. - Это создает предпосылки для формирования тренда на арт-интеграции и развитие публичных пространств через искусство. К слову, на Западе застройщики обязаны выделять на эти цели один процент от бюджета объекта. С точки зрения бизнеса такой подход помогает создавать продукт с узнаваемым стилем, что делает его более привлекательными для покупателей и соответственно повышает ликвидность".