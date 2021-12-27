ЕГЭ может стать формой аттестации только для абитуриентов

Пожалуй - главная образовательная новость уходящего года: Единый госэкзамен в будущем может остаться формой государственной итоговой аттестации только для тех ребят, которые планируют после школы поступать в вузы. Если, конечно, такую идею поддержит общественность и правительство. Во всяком случае, "добро" от главного по ЕГЭ ведомства - Рособрнадзора уже есть.

В 2022 году не планируется связывать допуск на ЕГЭ с ПЦР-тестом - это слишком усложнит процесс. Фото: Сергей Куксин

- В 2021 году около 60 тысяч выпускников не сдавали Единый, используя право, которое давало им постановление правительства в условиях коронавируса, - рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. - Это около 10 процентов всех учеников 11 классов. Они получили аттестаты, сдав государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Ничего трагичного не случилось. Если они когда-то захотят поступать в вуз, то смогут заявиться на ЕГЭ как выпускники прошлых лет. - Если такой формат поддержит общественность и правительство, то, возможно, в будущем будут внесены изменения в законодательство.

Кроме того, по словам Музаева, в 2022 году не планируется связывать допуск на Единый госэкзамен с ПЦР-тестом.

- Это слишком утяжелит весь процесс, - считает глава Рособрнадзора. - Кроме того, мы уже два года живем в ковиде, думаю, к следующей весне, когда планируется провести досрочный этап ЕГЭ, максимальное число организаторов экзамена и учителей будут привиты.

Кстати, за два прошедших года из-за коронавируса в экзаменах не смогли принять участие около 400 ребят, причем не все из-за болезни: часть вынуждены были уйти на карантин "по контакту".

Чем еще запомнится 2021 год в образовании?

На короткой дистанции

Как ни крути, в топе весь год была тема дистанционного обучения. И министр просвещения Сергей Кравцов, и глава минобрнауки Валерий Фальков не раз повторяли: никакого повального дистанта в школах и в вузах вводиться не будет. Но молва несла свое, пугая, в первую очередь, родителей. В итоге прошел год, а всеобщего дистанта так и не случилось - на "удаленку" уходили отдельные классы, вузы решали это вопрос также по своему усмотрению, опираясь на рекомендации минобрнауки и эпидемиологическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

Урок по стандарту

Летом 2021 года минпросвещения утвердило новые Федеральные государственные образовательные стандарты для начальных и средних классов. В силу они вступят 1 сентября 2022 года. Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. Причем здесь гораздо четче, чем в прошлой версии, прописано, что должны знать и уметь дети после 4-го и после 9-го класса. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ. Сейчас у родителей и учителей в запасе девять месяцев, чтобы досконально изучить все прописанные нормы. Из важного: у пятиклассников необязательным станет изучение второго иностранного языка. А в началке малышей будут учить обращаться с деньгами: внутри некоторых "старых" предметов появятся новые модули по финансовой грамотности.

Вуз в приоритете

В 2021 году запущена беспрецедентная программа господдержки университетов "Приоритет 2030". Отбор проводился среди 300 российских вузов. В итоге в проект попал 121 университет. 64 процента участников - вузы регионов. В октябре базовая часть гранта в 100 миллионов рублей доведена до всех участников программы.

Ее цель - сформировать группу университетов-лидеров, которые будут делиться своим научным знанием, разрабатывать новые технологии для российской экономики.

Золотые наши

В этом году российские школьники продолжили традицию побед в различных международных соревнованиях. 32 призовые медали из 32 возможных выиграли наши ребята на 7 основных международных олимпиадах школьников: 25 золотых и 7 серебряных. Лучшие наши результаты - по математике, физике, информатике, биологии. Как сообщили в минпросвещения, в общекомандных зачетах Россия стабильно занимает первые места, разделяя лидерство с Китаем и США.

Трижды два

Весной президент Владимир Путин подписал закон о возможности получения нескольких квалификаций в ходе обучения в вузах и колледжах.

Изменения вносятся в Федеральный закон "Об образовании в РФ" и предусматривают новые подходы к стандартам профобразования.

74 процента учителей не верят в то, что портфолио станет полноценной альтернативой ЕГЭ

Это "зеленый свет" тем самым гибким образовательным траекториям и модели "2+2+2", когда после двух лет общей подготовки студент может выбрать углубленное изучение по специальности либо вовсе сменить направление, и уже потом поступить в аспирантуру или магистратуру.

Образовательные программы теперь могут включать в себя элементы разных образовательных и профессиональных стандартов - в зависимости от сферы работы выпускников. И еще один важный момент: за один "заход" (4-5-6 лет обучения, в зависимости от выбранного уровня) можно будет получить несколько квалификаций.

Между тем

Идею введения в школах цифрового портфолио поддерживают 65 процентов учителей, чуть больше трети - против. Такие данные получили в результате опроса учителей эксперты образовательной компании MAXIMUM Education.

Напомним, о возможности введения цифрового портфолио школьника - "копилки" учебных и внеучебных достижений - в качестве альтернативы ЕГЭ при поступлении в вуз, рассказал в интервью "РГ" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Почти четверть учителей пока не знакомы с этим предложением, а вот 77 процентов респондентов уже изучили информацию о портфолио. Из последних подавляющее большинство - 74 процента не верят в то, что оно может стать полноценной альтернативой ЕГЭ.

На вопрос "Какие цифровые инструменты необходимо внедрить в школах?" почти четверть учителей назвали автоматическую проверку домашнего задания, а пятая часть педагогов отметила: не хватает инструмента для выполнения проверочных, контрольных, домашних заданий в онлайн-формате. Еще 20 процентов считают необходимым автоматизированный контроль за списыванием.

15 процентов педагогов не отказались бы от цифрового помощника, который бы проверял работы учеников, например сочинения, на плагиат. Десять процентов считают необходимым проведение части уроков в онлайн-формате. И лишь совсем немногие российские педагоги (всего 6 процентов) предлагают заменить печатные учебники на электронные.