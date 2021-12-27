Фитнес-индустрия заявила о падении прибыли на 30-60%

Новости

Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы 10:53
Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского 10:31
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 10:22
На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей 10:21
Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян 10:17
Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей 10:12
Путин поручил продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом 10:10
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО 10:06
На Дону ослабили коронавирусные ограничения и разрешили корпоративы 10:02
"Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" 10:00
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя 10:00
Теннисист Рублев сдал положительный тест на коронавирус 09:56
Ракова: В Москве не планируют прекращать лечение больных COVID с помощью плазмы 09:49
Педиатр объяснил, как подготовиться к путешествию с ребенком 09:49
"Шереметьево" отчиталось перед ФАС по сделке с "Библио-Глобусом" 09:45
В Воронеже 140 тысяч человек остались без тепла 09:31
Финансист назвал худшие валюты 2021 года 08:58
Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V" 08:57
Экономист напомнила о выплате январской пенсии в декабре 08:45
В Красноярском крае убили семью из четырех человек 06:57
Генсек ООН: Пандемия коронавируса не будет последней для человечества 06:46
Вирусолог Аграновский рассказал, чем опасен "омикрон"-штамм 06:37
В Приморье медведь напал на человека 06:17
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане 06:15
В ЕАО тигрица Светлая в третий раз стала мамой 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 10:06
Рубрика: Экономика

Фитнес-индустрия заявила о падении прибыли на 30-60%

Текст: Василий Кошкин
В 2021 году фитнес-индустрия зафиксировала падение выручки в районе 30%, снижение прибыли составило 30-60%. Об этом заявили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Это ниже рентабельности, поэтому некоторые клубы, в том числе средние и крупные, вынуждены закрываться. Среди топ-3 событий, повлиявших на рынок в 2021 году, - локдауны, требования о наличии QR-кодов у посетителей и вакцинации сотрудников", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Минспорт утвердил список фитнес-клубов, за которые можно получить налоговый вычет

По словам президента АОФИ Ольги Киселевой, ситуация существенно различается в зависимости от сегмента, региона, конкурентной среды и ценовой политики клуба. Так, в клубах Санкт-Петербурга и Ленинградской области падение оборотов и прибыли составило 25-40%.

"Цифры варьируются, поскольку сказывается районная специфика по составу населения, развитию инфраструктуры и экономики, близость к метро в городе или к городу - в области", - пояснила представитель АОФИ-Санкт-Петербург Наталья Борулько.

В московских клубах потери составляют до 30%.

На посещаемости в финансовых показателях отразилось и введение почти во всех регионах требования об обязательном наличии QR-кодов у посетителей. Так, например, в Краснодарском крае соответствующее постановление вступило в силу 22 ноября, падение выручки оценивается на уровне 40%.

"С одной стороны, мы готовились - предлагали бонусы и скидки иммунизированным клиентам, организовывали на своих территориях пункты вакцинации для всех желающих. Но введение QR-кодов для посещения фитнес-клубов все равно сильно ударило по отрасли и до сих пор продолжает это делать", - говорит вице-президент АОФИ Марина Мандзюк.

Москвичи возвращаются в фитнес-клубы

Еще одно событие, негативно повлиявшее на работу клубов - закрытие из-за локдаунов во время высокого сезона - в октябре-ноябре. "Конечно, мы все уже знали, что делать, и нам было проще, чем в 2020 году. Но продажи в высокий сезон временно полностью остановились и до сих пор на стадии восстановления", - комментирует представитель АОФИ в Московской области Марина Желонкина.

Федеральные сети за счет масштаба, в основном, смогли сохранить большинство точек, некоторые даже нарастили их количество, открывая новые или присоединяя существующие, отметили в ассоциации. При этом поекты "средних" клубов оказались менее жизнеспособными.

Экономика Товары и цены Экономика Бизнес

Главное сегодня

Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Путин: Российские спасатели - среди лучших
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах