Фитнес-индустрия заявила о падении прибыли на 30-60%

В 2021 году фитнес-индустрия зафиксировала падение выручки в районе 30%, снижение прибыли составило 30-60%. Об этом заявили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

"Это ниже рентабельности, поэтому некоторые клубы, в том числе средние и крупные, вынуждены закрываться. Среди топ-3 событий, повлиявших на рынок в 2021 году, - локдауны, требования о наличии QR-кодов у посетителей и вакцинации сотрудников", - говорится в сообщении.

По словам президента АОФИ Ольги Киселевой, ситуация существенно различается в зависимости от сегмента, региона, конкурентной среды и ценовой политики клуба. Так, в клубах Санкт-Петербурга и Ленинградской области падение оборотов и прибыли составило 25-40%.

"Цифры варьируются, поскольку сказывается районная специфика по составу населения, развитию инфраструктуры и экономики, близость к метро в городе или к городу - в области", - пояснила представитель АОФИ-Санкт-Петербург Наталья Борулько.

В московских клубах потери составляют до 30%.

На посещаемости в финансовых показателях отразилось и введение почти во всех регионах требования об обязательном наличии QR-кодов у посетителей. Так, например, в Краснодарском крае соответствующее постановление вступило в силу 22 ноября, падение выручки оценивается на уровне 40%.

"С одной стороны, мы готовились - предлагали бонусы и скидки иммунизированным клиентам, организовывали на своих территориях пункты вакцинации для всех желающих. Но введение QR-кодов для посещения фитнес-клубов все равно сильно ударило по отрасли и до сих пор продолжает это делать", - говорит вице-президент АОФИ Марина Мандзюк.

Еще одно событие, негативно повлиявшее на работу клубов - закрытие из-за локдаунов во время высокого сезона - в октябре-ноябре. "Конечно, мы все уже знали, что делать, и нам было проще, чем в 2020 году. Но продажи в высокий сезон временно полностью остановились и до сих пор на стадии восстановления", - комментирует представитель АОФИ в Московской области Марина Желонкина.

Федеральные сети за счет масштаба, в основном, смогли сохранить большинство точек, некоторые даже нарастили их количество, открывая новые или присоединяя существующие, отметили в ассоциации. При этом поекты "средних" клубов оказались менее жизнеспособными.