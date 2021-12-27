Мировые сборы новой "Матрицы" едва дотянули до 70 млн долларов

Четвертая часть "Матрицы" с подзаголовком "Воскрешение" в Северной Америке за первые выходные проката собрала 12 млн долларов. Лента стартовала с третьего места, вдвое уступив "Зверопою 2" (сборы в 23,7 млн долларов за уик-энд). При этом мировые сборы "Матрицы" пока что составляют 69,8 млн долларов.

Лидером рейтинга, по данным Boxoffice Mojo, ожидаемо является "Человек-паук: Нет пути домой" (81,5 млн долларов в домашнем прокате). В эти выходные картина преодолела отметку в 1 млрд долларов мировых сборов еще до выхода в Китае.

При этом в России интерес к новой части приключений Тринити и Нео был довольно высок - предпродажи билетов составили 44 млн рублей.

Уже известно, что новых фильмов Вачовски снимать не планируют, хотя четвертая часть уже вошла в шорт-лист претендентов на "Оскар".