Вологжанин: Российский энергорынок остается одним из самых низковолатильных в мире

Директор Ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин рассказал о перспективах электроэнергетики в нашей стране. А также сравнил цены на электроэнергию в России и Европе

- Дмитрий, как вы оцениваете итоги уходящего года для отрасли и производителей электроэнергии?

Достаточно оптимистично. В результате восстановления деловой активности на 6 процентов увеличилось электропотребление по сравнению с 2020 годом, и на 2,6 процента от уровня доковидного 2019 года. Выработка электроэнергии выросла на 6,6 процента от показателей 2020 года, в том числе: выработка ТЭС выросла на 10 процентов, ГЭС на 1,3 процента, АЭС около 2 процентов.

Кстати, интересный факт: именно в День энергетика, 22 декабря, в ЕЭС России был зафиксирован новый максимум потребления - 159 484 МВт., а на следующий день новый рекорд - 159 969 МВт. Предыдущий максимум потребления был 21 декабря 2012 года и составил 157 425 МВт.

Отмечу, что генерирующие компании обеспечивают надежное и бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей в условиях роста экономики по приемлемым ценам для всех категорий потребителей. Одноставочная цена (включает цену электроэнергии и цену мощности - прим. ред.) электроэнергии на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности - прим. ред.) в 2021 году изменялась темпами ниже инфляции. Ожидаемый рост оптовой цены в 2022 году составит 5,3 процента при прогнозной инфляции около 8 процентов.

В 2021 году продолжилась реализация программы модернизации генерирующих мощностей ТЭС. И у нас есть первые успешно завершенные проекты на Костромской ГРЭС (входит в группу ПАО "Интер РАО") и Автовской ТЭЦ (входит в состав ПАО "ТГК-1").

Также в этом году заработали новые правила вывода из эксплуатации: новый механизм позволит выводить неэффективное генерирующее оборудование с возможностью компенсации стоимости замещающих мероприятий.

Токсичной темой для генерирующих компаний на протяжении многих лет остаётся вопрос долгов на ОРЭМ: задолженность на декабрь 2021 года составляет 86,5 млрд руб., из которых на долги гарантирующих поставщиков СКФО приходится порядка 75,8 млрд руб. В этом году мы продолжили искать пути урегулирования ситуации с накопленными долгами и платежной дисциплиной гарантирующих поставщиков Северного Кавказа. Напомню, что действие заключенных годом ранее соглашений по задолженности с оптовыми генераторами было прекращено по причине их неисполнения отдельными гарантирующими поставщиками региона. На этом фоне в качестве позитивного примера хочется отметить высокую платежную дисциплину АО "Чеченэнерго", платежи которого в 2021 году на уровне 105,6 процентов.

Весь год мы наблюдали активизацию климатической и экологической повестки в нашей стране и на международном уровне: вышел Российский закон по парниковым газам, Европейская комиссия представила проект механизма трансграничного углеродного регулирования, состоялась Конференция ООН об изменении климата в Глазго. Мы, энергетики, считаем, что этот тренд будет определяющим в последующие года и даже десятилетия, поэтому активно участвуем в этой повестке.

- Как развивается инвестиционный процесс, ожидаете ли вы изменение параметров отбора программы модернизации ТЭС?

В текущем году прошли отборы проектов модернизации на 2027 год и проектов с установкой отечественных ПГУ на 2027-2029 годы. Всего в результате проведенных с 2019 года отборов будут модернизированы 127 генерирующих объектов мощностью 25,2 ГВт на 2022-2027 годы, и 1,6 ГВт инновационных ПГУ-блоков на 2027-2029 годы.

Сами отборы показали высокий уровень конкуренции, заявки на отборы 2022-2027 годы в 2,2 раза превысили квоту. В результате конкурентных отборов произошло снижение капитальных затрат в 2,9 раза от предельного уровня.

Осенью Правительством РФ было принято решение о необходимости совершенствования порядка отбора проектов модернизации ТЭС и о переносе следующего отбора с 2022 года на 2023 год. Обсуждается, что основными направлением совершенствования будет повышение доли ТЭЦ и ПГУ. Также в рамках РЭН-2021 Минэнерго России обозначило намерение по продлению программы модернизации ТЭС после 2031 года, что повысит инвестиционную привлекательность генерирующих компаний.

В наступающем году мы ожидаем большую работу по обновлению этих правил.

Программа модернизации ТЭС является мощным инвестиционным драйвером для смежных отраслей, в первую очередь для энергомашиностроения и строительства. Мультипликативный эффект от программы модернизации на экономику оценивается экспертами более чем в 1 трлн. рублей.

Большое значение имеют инвестиции в теплоснабжение, в том числе через механизм "альтернативной котельной". На "альткотельную" уже перешел 31 город в 17 субъектах РФ, в которых проживает более 10 млн. человек, с плановым объемом частных инвестиций в системы теплоснабжения свыше 200 млрд. руб. На подходе находится третий по численности населения город России - Новосибирск с объемом инвестиций 21 млрд. руб. Лидерами при переходе на альткотельную являются ПАО "Т Плюс" и ООО "СГК".

Членами Ассоциации также заключено 29 "тепловых" концессионных соглашений в 20 регионах с инвестициями более 100 млрд. рублей. По оценкам Минстроя за счет мультипликативного эффекта 1 руб. инвестиций в теплоснабжение будет создавать 1,25 руб. добавленной стоимости в экономике России, способствуя созданию рабочих мест в смежных отраслях.

- В уходящем году в Европе наблюдалось рекордное подорожание электричества. Эксперты предупреждают, что в случае холодной зимы европейцы столкнутся с отключениями электроэнергии, а энергокомпании ждут массовые банкротства. Возможен ли подобный сценарий на отечественном энергорынке, и как рост цен на электроэнергию в России сказывается на промышленных потребителях?

Действительно, Европа практически весь 2021 год живет в режиме ценовых коллапсов на энергорынках (и электроэнергии, и топлива), и ряд аналитиков прогнозирует, что этот тренд может продолжится и в следующем году.

Например, во Франции цены достигали рекордного значения 443 евро/МВтч, Германия подобралась к отметке 432 евро/МВтч, в Австрии и Бельгии цены поднимались выше 430 евро/МВтч, стоимость оптовых поставок электроэнергии в Прибалтике и Финляндии в отдельные периоды достигала 1000 евро за МВт.

Для сравнения - одноставочная оптовая цена электроэнергии в России в 2021 году составила порядка 30 евро/МВтч.

Мы неоднократно подчеркивали, что отечественный оптовый рынок остается одним из самых низковолатильных и прогнозируемых в мире. Конкурентные сегменты энергорынка гарантированно хеджируют потребителей от резких скачков цен на электроэнергию и мощность. На более чем 10-летнем горизонте оптовая цена электроэнергии в России остаётся одной из самых низких при сравнении с зарубежными странами и является одним из драйверов конкурентоспособности российских экспортно ориентированных предприятий.

Приведу несколько цифр. За период с 2011 по 2021 год темп роста средневзвешенной цены электроэнергии по всем категориям потребителей в России составил 5,6 процентов, что ниже среднего уровня инфляции - 6,3 процентов за тот же период. То есть электроэнергетика является сдерживающим фактором ускоренного роста цен на товары и услуги в стране.

Для сравнения, согласно данным Росстата цены производителей промышленных товаров за год выросли: на мазут топочный - 80 процентов, производство чугуна и стали - 74,2 процентов, производство удобрений - 44,2 процентов, добыча угля - 32,2 процентов, производство алюминия - 27,1 процентов, тогда как цена на обеспечение электроэнергией за тот же период на фоне такого высокого роста промышленных товаров (многие из которых используются в электроэнергетике и напрямую влияют на себестоимость) выросла всего на 5,1 процентов при инфляции около 8 процентов.

По нашему мнению, преимущества ОРЭМ во многом сложились благодаря выстроенной системе открытого регулирования рынка, при котором все решения принимаются Наблюдательным советом Ассоциации "НП Совета рынка", в который входят представители государства, потребителей и производителей электроэнергии, сбытовых и инфраструктурных компаний.

Что касается "нагрузки" на промышленных потребителей от изменения стоимости электроэнергии, отмечу, что доля затрат на электроэнергию для большинства отраслей промышленности незначительна. Судите сами, согласно данным Росстата доля затрат на электроэнергию в себестоимости производства предприятий нефтегазового сектора в среднем не превышает 2 процентов, металлургов - 6 процентов, в химической промышленности - 4,5 процентов.

- Вы сказали, что рост цен на промышленные товары существенно опережает рост цены на электроэнергию, это как-то сказывается на деятельности генерирующих компаний?

К сожалению, сказывается, и крайне негативно. Уже в первом полугодии цены на отдельные виды металлопродукции увеличились в 2 раза, в том числе на листовой металл, швеллера, трубы. Взрывной рост цен на металл привел к удорожанию энергетического оборудования. Например, турбина Т-130 подорожала на 368 млн. руб. или 27 процентов, а генератор для нее на 142 млн. руб. или 47 процентов.

В результате растет ожидаемая стоимость проектов модернизации. Например, проект комплексной замены турбины и генератора 215 МВт подорожал на 800 млн. руб. или 28 процентов, а проект по комплексной замене турбины 50 МВт - на 200 млн. руб. или 30 процентов.

Рост ожидаемых капитальных затрат поставил некоторые проекты модернизации на грань экономической целесообразности. Такая ситуация может негативно отразиться и на создании отечественных высокоэффективных ПГУ. Проблема роста стоимости касается не только проектов модернизации, но и мероприятий ремонтной деятельности генерирующих компаний.

- Насколько эффективна существующая модель ОРЭМ? Ожидаются ли какие-то изменения?

Существующая модель оптового рынка электроэнергии доказала свою эффективность. За счет конкурентных механизмов отставание роста цен на электроэнергию от цен на газ (основное топливо для большинства ТЭС, цена топлива составляет основную часть себестоимости выработки электроэнергии - прим. ред.) за последние 10-12 лет накопленным итогом составило 76 процентов. В результате экономия потребителей при покупке электроэнергии на оптовом рынке за этот период оценивается в размере около 2,3 трлн. рублей.

Что касается изменений, то в ноябре 2021 года на Наблюдательном совете Совета рынка были инициированы изменения модели ОРЭМ в части отмены так называемого "механизма 1,5 Руст". По оценке Ассоциации такое изменение "настроек" оптового рынка электроэнергии приведет к снижению выручки генераторов в размере до 100 млрд. руб. в год, то есть порядка 10 процентов от его годового оборота.

Вместе с тем, есть целый набор проблем оптового рынка электроэнергии для генерирующих компаний, например: значительный объем обязательного ценопринимания, продажа по нулевым ценам в ночные часы, убыточный уровень тарифов РД (регулируемые договора - прим. ред.). Именно поэтому Ассоциация подготовила пакетные изменения модели рынка электроэнергии и ожидает его профессиональное обсуждение на площадке Совета рынка.

А если смотреть вперед, то по моему мнению, реалии климатической повестки, энргопереход станут определяющими стимулами совершенствования модели оптового рынка электроэнергии.

- В контексте глобального энергоперехода какие приоритетные направления развития электроэнергетики видит Ассоциация в среднесрочной перспективе?

В этом году на одно из первых мест в повестке стремительно вышли темы климата и экологии, обсуждение структуры генерации до 2050 года. В контексте международной климатической повестки одним из ключевых факторов достижения климатических целей является повышение энергоэффективности.

Мы рассматриваем энергоэффективность как комплексную задачу. Потребление топливных энергетических ресурсов различными секторами экономики практически одинаковы: электроэнергетика - 23 процента, добывающая промышленность, сельское хозяйство - 23 процента, обрабатывающая промышленность - 22 процента; жилищно-коммунальное хозяйство - 16 процентов, транспорт - 16 процентов. Для достижения максимальной эффективности требуется синхронизация мероприятий между секторами экономики и расстановка приоритетов.

В тепловой энергетике мы имеем положительный опыт повышения эффективности: с 2010 по 2019 годы в рамках программы ДПМ было введено 136 объектов установленной мощностью 30 ГВт, в том числе 15 ГВт ПГУ. За счет высокой эффективности новой генерации произошло снижение удельного расхода топлива на 8,4 процента, а уровень выбросов от ТЭС только за последние 6 лет снизился на 23,8 процента.

В рамках климатической повестки необходимо на государственном уровне отстаивать международное признание низкоуглеродной выработки АЭС, крупных ГЭС, а также когенерационных установок и ПГУ. Подчеркну, накануне саммита в Глазго ряд стран Евросоюза направили в Европейскую комиссию предложение признать АЭС и газовую генерацию "зелеными".

Не менее важно добиться международного признания методических указаний по расчету поглощающей способности наших лесов, которая по оценкам экспертов составляет порядка 2,5 млрд. тонн эквивалента углекислого газа в год. Это в интересах и генерирующих компаний, и всей отечественной промышленности.

Следующий пункт повестки - это трансграничное углеродное регулирование. Мы понимаем, что оно окажет существенное влияние на российскую экономику, и в первую очередь, на экспортно ориентированные отрасли промышленности.

Российская энергетика располагает определённым преимуществом - доля выработки электроэнергии низкоуглеродными источниками составляет более 80 процентов (атом - 20,3 процента, гидро - 20,2 процента, газ - 40,2 процента). А реализация проектов модернизации с использованием инновационных газовых турбин, безусловно, повысит эффективность тепловой генерации и усилит позиции отечественной экономики и промышленности с точки зрения экологической повестки.

Изучив опыт энергоперехода в зарубежных странах, в том числе негативный, мы считаем, что энергопереход в России должен быть максимально сбалансированным. Введение углеродного регулирования, в том числе платы за выбросы, должно происходить очень аккуратно и последовательно, с учетом всестороннего анализа влияния на экономику и потребителей.

Яркий пример несбалансированных решений с упором на один вид генерации - ВИЭ, это коллапс в Техасе, когда в феврале текущего года в связи с аномальными морозами энергосистема штата не смогла покрыть повышенный спрос на электроэнергию, в том числе из-за неработающих СЭС и ВЭС. В результате цена электроэнергии увеличилась в 300 раз - до 9 000 долл/МВтч.

- Накануне Нового года вы хотели бы пожелать энергетикам?

Российская электроэнергетика обеспечивает надёжное и бесперебойное электро- и теплоснабжение всех наших потребителей: от населения до флагманов российской промышленности. И в новогоднюю ночь, как и в любую другую, тысячи сотрудников электростанций будут нести "энергетическую вахту", обеспечивая светом и теплом миллионы россиян. И главные пожелания всем работникам электроэнергетической отрасли в наступающем году - здоровья, благополучия и безаварийной работы!