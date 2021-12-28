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Рубрика: Общество

Эндокринолог дала советы по новогоднему меню для пожилых людей

Текст: Ирина Невинная
С возрастом накапливаются хронические заболевания - сердечно-сосудистые недуги, нарушения работы пищеварительной системы. Поэтому пожилым стоит быть особенно аккуратными во время длинных праздников - неправильно организованное застолье может спровоцировать обострение недугов или, как минимум, ухудшить самочувствие, предупреждает врач-эндокринолог, диетолог, старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического НКЦ РНИМУ имени Пирогова Екатерина Иванникова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доктор дала несколько рекомендаций по новогоднему меню для пожилых людей.

1. Впереди длинные выходные с неизбежными застольями, визитами к родным и близким, и тут главное - не потерять чувство меры в еде. Пожилым людям с хроническими заболеваниями в острой стадии, такими как язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия, требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим поможет ваш лечащий врач.

2. Часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться такой гериатрический синдром, как недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физического состояния и когнитивных функций. Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит. Поэтому, если нет противопоказаний, несколько глотков легкого вина или игристого под бой курантов в кругу родных и близких не повредят, а подарят положительные эмоции и улучшат настроение.

При этом есть несколько серьезных "но". Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Кроме того, алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого. Все это может привести к потере чувства баланса, замедлению реакции, и, соответственно, увеличению риска падения и переломов. Поэтому главное - чувство меры.

Фото: iStock
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3. Сладкое лучше отложить на 1 января. Обычно в новогоднюю ночь дело до него доходит уже глубоко за полночь. С учетом обильного новогоднего стола от десерта лучше отказаться, отложив до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов.

4. Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. А 2-3 января постепенно возвращайтесь к своему привычному рациону. Для улучшения пищеварения можно принять ферментные препараты, если нет противопоказаний.

5. Общие рекомендации, которые будут полезны всем участникам застолья: включите в праздничное меню больше свежих овощей, обеспечьте достаточное количество воды и безалкогольных напитков. Если планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить.

Делайте промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте.

И пейте больше воды.

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