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28.12.2021 09:29
Рубрика: Власть

На модернизацию школ в регионах будет направлено более 90 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение между 80 регионами средств на ремонт и оснащение школ.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В ближайшие два года им направят более 91,6 миллиарда рублей. Модернизация пройдет в более двух тысячах учебных заведений. "Наши дети должны учиться в хороших, современных школах, и принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования", - подчеркнул глава правительства ранее на заседании при рассмотрении проекта распоряжения.

Масштабная программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений стартует в 2022 году. По поручению Президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7300 зданий.

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