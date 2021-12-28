На модернизацию школ в регионах будет направлено более 90 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение между 80 регионами средств на ремонт и оснащение школ.

В ближайшие два года им направят более 91,6 миллиарда рублей. Модернизация пройдет в более двух тысячах учебных заведений. "Наши дети должны учиться в хороших, современных школах, и принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования", - подчеркнул глава правительства ранее на заседании при рассмотрении проекта распоряжения.

Масштабная программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений стартует в 2022 году. По поручению Президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7300 зданий.