"ФосАгро" локализовала производство фторида алюминия на 70% - Турчак

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в четверг принял участие в запуске модернизированного цеха фторида алюминия в Череповце. Данный проект группы "ФосАгро", одного из крупнейших российских производителей удобрений, стал важной вехой на пути к импоротозамещению и будет производить 73 тыс. тонн фторида алюминия в год, что позволит на 70% закрыть внутренний спрос на этот ключевой в производстве алюминия продукт.

"Я знаю ФосАгро как флагмана производства минеральных удобрений. Компанию, ежегодно вкладывающую огромные средства в модернизацию производства, и на практике обеспечивающую продовольственную безопасность нашей Родины. ФосАгро отпраздновала свое 20-летие и завершает год пуском модернизированного производства фторида алюминия. Благодаря проведенным работам производство фторида алюминия локализовано в стране на 70 процентов от существующей потребности", сказал Андрей Турчак на церемонии запуска цеха.

Фторид алюминия, производимый группой "ФосАгро", поставляется компании "Русал", одному из крупнейших в мире производителей алюминия. Русал потребляет около 100 тыс. тонн фторида аллюминия в год. Ранее компания была вынуждена импортировать недостающее сырьё из Италии и Туниса, так как до модернизации Череповецкое предприятия ФосАгро выпускало 57 тысяч тонн фторида алюминия в год.

Модернизированный цех фторида алюминия имеет ряд важных экологических параметров. Основное сырье для цеха - кремнефтористоводородная кислота (КФВК) - является побочным продуктом производства экстракционной фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро. При переработке КФВК в востребованный продукт полностью утилизируется фтор, извлекаемый из апатитового концентрата.

Заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев подчеркнул большой вклад проекта ФосАгро в реализацию идей импортозамешения, так как модернизированный цех будет поставлять большую часть потребляемого в России фторида алюминия, а также построен на 90% с использованием отечественного оборудования.

Череповецкий завод ФосАгро в этом году уже завершил другой масштабный инвестиционный проект. В ноябре был запущен крупный сернокислотный агрегат СК-3300 и открыта собственная железнодорожная станция "Криолит". Теперь предприятие приступает к реализации очередного долгосрочного проекта - к 2025 году будет построен новый комплекс аммиака и карбамида мощностью в 1 млн тонн аммиака и до 1 млн тонн карбамида в год.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подчеркнул, что "ФосАгро" направляет колоссальные инвестиции в развитие производства, а также отметил вклад компании в социально-экономическое развитие региона.

"В этом году объем налоговых поступлений составил около 9 миллиардов - это исторический рекорд! На ваши налоги строятся детские сады, школы, социальные объекты, ремонтируются дороги, обустраиваются территории", отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.