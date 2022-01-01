Марьяна Безруких: Учителям на каникулах надо побыть в тишине

Новогодние каникулы - время отдыха не только для школьников, но и для учителей. Как педагогам восстановить тонус в январские праздники? Как правильно планировать отдых? Об этом рассказала главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, доктор биологических наук Марьяна Безруких.

Сегодня одним из главных факторов стресса для педагогов стало их профессиональное выгорание, причем это стресс не только для самого учителя, но и для детей, и для родителей.

- С прошлого года профессиональное выгорание как синдром хронического стресса на рабочем месте внесен в классификатор болезней. Так что это не просто "я плохо себя чувствую", а настоящая болезнь, - отметила Марьяна Безруких в эфире онлайн-программы "Образовательная среда". - Причины самые разные: иногда - недостаточная квалификация, иногда - перегруженность: психическая и функциональная. Часто - неадекватный контроль и негативная оценка работы или, что чаще - вообще никакой оценки. Без положительного "подкрепления" работать очень сложно.

По словам Безруких, "выгореть" можно и из-за отсутствия должного вознаграждения, конфликтные отношений с коллегами, перфекционизм…

- Впереди каникулы - хорошо бы все забыть и получить заряд бодрости и энергии: побыть на воздухе, максимально насладиться радостью общения с друзьями и своими детьми, - советует эксперт. - Но для многих педагогов важнее всего будет просто побыть в тишине. Учитель живет в ситуации постоянного шума, децибелы и немаленькие сопровождают его ежедневно. Очень полезно побыть наедине с собой, в тишине или послушать хорошую музыку. Особенно когда впереди - самая длинная третья четверть.

Что еще важно? Научиться управлять своими эмоциями.

- В конце 90-х годов в одной из заграничных командировок я жила в педагогическом колледже: там у всех первокурсников был обязательный курс аутотренинга, - вспоминает Безруких. - Руководитель колледжа пояснил тогда: "Ситуации в классе бывают разными, иногда дети стоят на голове. Учителю для всеобщего спокойствия нужно уметь в такие моменты посмотреть, например, в окно и повернуться обратно к детям - с улыбкой". Важно, когда справляться с негативными эмоциями, возникающими в классе, студентов учат буквально с первого курса.

Профессия педагога уникальна с точки зрения требований к человеку, говорит Марьяна Безруких. Встать с утра и к 8.30 быть в классе и с улыбкой смотреть на 30 пар глаз - такое выдержит не каждый.

- Это героическая профессия, учителя должны гордиться собой, - уверена Безруких. - Кому-то можно снизить планку, но не педагогу.