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01.01.2022 10:00
Рубрика: Общество

Марьяна Безруких: Учителям на каникулах надо побыть в тишине

Текст: Мария Агранович
Новогодние каникулы - время отдыха не только для школьников, но и для учителей. Как педагогам восстановить тонус в январские праздники? Как правильно планировать отдых? Об этом рассказала главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, доктор биологических наук Марьяна Безруких.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня одним из главных факторов стресса для педагогов стало их профессиональное выгорание, причем это стресс не только для самого учителя, но и для детей, и для родителей.

- С прошлого года профессиональное выгорание как синдром хронического стресса на рабочем месте внесен в классификатор болезней. Так что это не просто "я плохо себя чувствую", а настоящая болезнь, - отметила Марьяна Безруких в эфире онлайн-программы "Образовательная среда". - Причины самые разные: иногда - недостаточная квалификация, иногда - перегруженность: психическая и функциональная. Часто - неадекватный контроль и негативная оценка работы или, что чаще - вообще никакой оценки. Без положительного "подкрепления" работать очень сложно.

По словам Безруких, "выгореть" можно и из-за отсутствия должного вознаграждения, конфликтные отношений с коллегами, перфекционизм…

- Впереди каникулы - хорошо бы все забыть и получить заряд бодрости и энергии: побыть на воздухе, максимально насладиться радостью общения с друзьями и своими детьми, - советует эксперт. - Но для многих педагогов важнее всего будет просто побыть в тишине. Учитель живет в ситуации постоянного шума, децибелы и немаленькие сопровождают его ежедневно. Очень полезно побыть наедине с собой, в тишине или послушать хорошую музыку. Особенно когда впереди - самая длинная третья четверть.

Что еще важно? Научиться управлять своими эмоциями.

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС
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- В конце 90-х годов в одной из заграничных командировок я жила в педагогическом колледже: там у всех первокурсников был обязательный курс аутотренинга, - вспоминает Безруких. - Руководитель колледжа пояснил тогда: "Ситуации в классе бывают разными, иногда дети стоят на голове. Учителю для всеобщего спокойствия нужно уметь в такие моменты посмотреть, например, в окно и повернуться обратно к детям - с улыбкой". Важно, когда справляться с негативными эмоциями, возникающими в классе, студентов учат буквально с первого курса.

Профессия педагога уникальна с точки зрения требований к человеку, говорит Марьяна Безруких. Встать с утра и к 8.30 быть в классе и с улыбкой смотреть на 30 пар глаз - такое выдержит не каждый.

- Это героическая профессия, учителя должны гордиться собой, - уверена Безруких. - Кому-то можно снизить планку, но не педагогу.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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