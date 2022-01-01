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01.01.2022 10:00
Рубрика: Экономика

В России вводится Единый платеж для бизнеса

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
Возможностью заплатить налоги "авансом" теперь смогут воспользоваться компании, и индивидуальные предприниматели (ИП). Закон о расширении механизма Единого налогового платежа (ЕНП) вступает в силу с 1 января, в 2022 году бизнес сможет применить его в рамках эксперимента. Не исключено, что такой способ уплаты налогов станет для бизнеса постоянным уже с 2023 года.

ЕНП - это аналог электронного "авансового кошелька", куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределят эти деньги уже самостоятельно (но в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть). Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели сейчас перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга, новый закон позволяет устранить это неудобство.

Фото: Сергей Михеев
Налоговые вычеты с 1 января 2022 года оформить будет проще

Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Он будет доступен для тех предпринимателей, которые провели с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, причем по результатам сверки не должно быть разногласий. Об исчисленных суммах налогов и прочих платежей бизнес должен будет уведомлять налоговиков не позднее чем за пять дней до установленного срока их уплаты.

Чтобы воспользоваться в 2022 году механизмом ЕНП, бизнесу нужно будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Сделать это можно будет в течение апреля 2022 года, но не позже месяца после совместной сверки расчетов по налогам и другим видам обязательных платежей.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявлял, что по сути образовалась ситуация, когда из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 млн ошибок в год. "Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - отмечал Егоров.

При этом перед Новым годом в Госдуму был внесен законопроект, которые предлагает сделать ЕНП обязательным и безальтернативным способом уплаты налогов для всего бизнеса уже с 1 января 2023 года. Ранее документ получил положительный отзыв правительства. По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, постоянно действующий ЕНП позволит сэкономить время и сократит административную нагрузку на бизнес.

Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство

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