Внедорожники УАЗ подорожали в России

Ульяновский автомобильный завод поднял цены на свои внедорожники в России с 1 января 2022 года. Так, "Профи", "Пикап" и "Патриот" подорожали на 30 тысяч рублей. "Хантер" прибавил в цене 25 тысяч рублей, как и легендарная "Буханка".

Отметим, что последнее массовое повышение цен на автомобили УАЗ было зафиксировано 1 ноября 2021 года. Весь модельный ряд российской марки тогда подорожал на 35 - 110 тысяч рублей.

Ранее завод заявлял, что по итогам 2021 года планирует выпустить 41 тысячу автомобилей, что на 19% выше показателя годичной давности (34,5 тысяч машин).

Напомним, в прошлом году глава УАЗа Адиль Ширинов рассказал, что у завода нет денег на разработку новых моделей, поэтому проект по созданию "Русского Прадо" свёрнут, а "Буханка" продолжит выпускаться в существующем виде до тех пор, пока спрос на неё сохраняется.

Кстати, 1 января поднял цены на свои автомобили и другой российский автопроизводитель - АвтоВАЗ.