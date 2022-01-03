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Рубрика: Общество

Инфекционист Горелов рассказал о "ковидных пальцах" у заразившихся детей

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Коронавирус у детей может проявляться по-разному. В основном маленькие пациенты жалуются на симптомы, характерные для сезонного ОРВИ.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Но у некоторых несовершеннолетних бывают и так называемые "ковидные пальцы". Это осложнение, напоминающее обморожение. Родители не могут не заметить данное проявление COVID-19.

При "дельта"-штамме также бывают нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может быть такое же, как у взрослых.

Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие хронические заболевания или врожденные пороки. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он напомнил и о последствиях COVID-19: после тяжелой формы могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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