Инфекционист Горелов рассказал о "ковидных пальцах" у заразившихся детей

Коронавирус у детей может проявляться по-разному. В основном маленькие пациенты жалуются на симптомы, характерные для сезонного ОРВИ.

Но у некоторых несовершеннолетних бывают и так называемые "ковидные пальцы". Это осложнение, напоминающее обморожение. Родители не могут не заметить данное проявление COVID-19.

При "дельта"-штамме также бывают нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может быть такое же, как у взрослых.

Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие хронические заболевания или врожденные пороки. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он напомнил и о последствиях COVID-19: после тяжелой формы могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы.