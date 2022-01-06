Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме

Писательница Джоан Роулинг, знаменитая благодаря серии книг о Гарри Поттере, была обвинена в антисемитизме. Комик Джон Стюарт увидел сходство карикатурных изображений гоблинов, управляющих банком Гринготтс, в котором маги и волшебники хранили свои накопления, с картинками в антисемитской литературе.

Издание Mirror приводит слова комика из подкаста "Проблема с Джоном Стюартом", в котором он рассказывает о том, как показывал нескольким людям карикатуры из книги "Протоколы сионских мудрецов" (включена в Федеральный список экстремистских материалов), где изображены евреи. Его собеседники якобы сразу же узнавали персонажей из "Философского камня".

1 января вышел специальный новогодний эпизод "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс", в котором Джоан Роулинг присутствовала лишь номинально - были использованы кадры из интервью 2019 года, когда актеры вспоминают, как на них и их друзей повлияли книги о волшебстве по мере взросления. Решение не приглашать её на съемки было принято вскоре после череды скандалов, связанных с якобы трансфобскими высказываниями Роулинг в Twitter, которые противоречат "новой этике".