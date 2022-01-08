Какие штрафы ждут автомобилистов в 2022 году

В начавшемся году в Кодексе об административных правонарушениях должны появиться новые поправки, которые предусматривают ужесточение ответственности автомобилистов. Они еще не приняты, но знать о них все же стоит. "РГ" выделила ключевые моменты, на которые водителям стоит обратить внимание.

Тонировка

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Предлагается ужесточить наказание за усиленную тонировку стекол. За затемнение остекления не по ГОСТу предусмотрено наказание в виде штрафа в 3 тыс. рублей. Точно не понравятся нововведения также любителям ездить с нечитаемыми номерными знаками.

За такого рода нарушение планируется штрафовать на 5 тыс. рублей, а в случае рецидивов - лишать прав на срок до трех месяцев. Напомним, что сейчас за чрезмерную тонировку и заляпанные грязью номера наказание символическое - штраф в 500 рублей.

Перевозка детей

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Еще одно важное изменение, заложенное в проекте нового кодекса, касается перевозки детей. Если маленькие пассажиры "транспортируются" без специального автокресла или бустера, сумма наказания увеличится с 3 тыс до 5 тыс. рублей.

В то же время езда в пьяном виде с ребенком в салоне выльется нарушителю в 50 тыс. рублей штрафа и лишение прав до 3 лет (сейчас - 30 тыс. руб. и лишение прав до 2 лет).

Агрессивная езда

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Следующая группа штрафов связана с характером вождения. Так, штраф за остановку на автомагистрали за пределом специальной стоянки предложили увеличить с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Серьезное наказание предусмотрено также для "лихачей".

А именно в проекте измененного Кодекса об административных правонарушениях вводится понятие "опасное вождение", что подразумевает ряд опасных маневров (от дрифта на дорогах общего пользования, до отказа уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения и резкого торможения, если оно не требуется для предотвращения ДТП и езду "шашечками") и штраф в размере 3000 рублей.

Подчеркнем, что наказывать водителей за агрессивную езду начнут посредством камер фото- и видеофиксации.

Превышение скорости

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Превышение скоростного режима на 60-80 км/ч планируется наказываться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей или лишением водительского удостоверения сроком до шести месяцев.

Подчеркнем, что меру наказания будет определять судья, сотрудник ГИБДД лишь составит протокол. В новой редакции КоАП РФ собираются также прописать понятие "средняя скорость" и "контролируемый участок", которых нет в действующей редакции.

Неподчинение

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Неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции выльется в 40 тыс. рублей штрафа или лишение прав до полутора лет.

Кроме того, в новом Кодексе предусмотрено наказание за три грубых нарушения ПДД в течение года. Таких нарушителей планируется штрафовать на сумму от 10 до 30 тыс. рублей или даже лишать водительских прав на срок до полутора лет.

Штраф за мусор

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Добавили в проект нового КоАП и санкции за сброс мусора из автомобиля. В прежней редакции ее не было. Такая норма вносится по инициативе заксобраний Москвы и Подмосковья.

Для физлиц она предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей штраф вырастает до 20 - 60 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, а для юрлиц - до 30 - 100 тысяч рублей с конфискацией машины. Но речь идет не о выброшенном окурке из окна машины, а именно о сбросе мусора в неположенном для этого месте, например, на обочине или в лесу.

Штраф за шум

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В сентябре 2021 года пакет поправок об увеличении штрафов за шум на дорогах, подготовленный мэром Москвы Сергеем Собяниным, был одобрен в первом чтении Мосгордумой. Если он пройдет все процедуры, байкеров и владельцев спорткаров начнут наказывать по прогрессивной шкале.

Сейчас штраф для нарушение тишины водителями составляет всего 500 рублей, а теперь размер минимального взыскания предложено увеличить в 10 раз для физических лиц. Чем мощнее двигатель - тем больше будет штраф.