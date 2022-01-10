"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России

"Сваты", чей седьмой - финальный - сезон вышел в конце прошлого года на "России 1", стали самым популярным сериалом 2021-го на российском телевидении, по данным Mediascope.

Между тем многие зрители восприняли финал "Сватов" без восторга, что, однако, не мешает появлению слухов о возрождении проекта в будущем.

Второе место заняла "Угрюм-река", новая экранизация знаменитого романа Вячеслава Шишкова, вышедшая на Первом канале.

Третьим стал восьмой сезон "Склифосовского", который также выходил на "России 1".

Отмечается, что в десятке оказались только проекты этих двух вещателей, передаёт "Ъ" со ссылкой на ВГТРК.

Исследование проводилось среди зрителей старше четырёх лет в городах с населением свыше ста тысяч зрителей.