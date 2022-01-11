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Рубрика: В мире

"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты

Текст: Александр Степанов
Миротворческие силы ОДКБ завершили переброску в Казахстан и взяли под охрану стратегически важные объекты в Алма-Ате.

Алма-Атинская теплоэлектроценталь - стратегический объект для южной столицы Казахстана. Она согревает и дает свет почти для 70 процентов всех объектов Алма-Аты. Стихийные митинги, переходящие в беспорядки, работники ТЭЦ встретили на рабочих местах. Как рассказывают на станции, беспорядки проходили всего в нескольких сотнях метров от них. Персонал ТЭЦ, понимая, что в любую минуту может оказаться под атакой толпы, не прекращал работу. На объект ежедневно приезжали работники, понимая, что если ТЭЦ встанет, то больше половины города просто замерзнет.

"Когда начались беспорядки, персонал чувствовал себя неуверенно. Было страшно. Но после того как ввели миротворческие силы, наши работники понимают, что находятся под охраной. Появилась уверенность, что мы под защитой, можно спокойно выполнять свои обязанности", - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-2 Абзал Жакпаев.

Сейчас ТЭЦ-2 охраняет киргизское спецподразделение "Скорпион", которое прибыло в Алма-Ату в составе объединенных миротворческих сил ОДКБ. Бойцы понимают, что охраняют стратегически важный объект, поэтому ежедневно проводят тренировки по отражению возможных террористических атак.

По словам заместителя командира бригады "Скорпион", самое важное для его подразделения, чтобы работники станции чувствовали себя в полной безопасности и не отвлекаясь ни на что, выполняли свою работу. "Мы понимаем, что если объект окажется в руках террористов, то почти весь город окажется без тепла и света. Мы здесь, чтобы такой сценарий никогда не произошел", - сказал офицер.

По его словам, работники станции стараются помочь киргизским военным. Они выполняют все требования по безопасности, которые предъявляются при охране объекта.

Под Алма-Атой развернулись подразделения белорусских десантников. Они взяли под охрану военный аэродром Жетыген. Через этот аэродром в Казахстан прибывала основная часть военнослужащих и техники коллективных миротворческих сил ОДКБ. Белорусские военные сейчас обеспечивают безопасность этого стратегически важного объекта.

Фото: EPA-EFE/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE
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"На учениях ОДКБ мы часто были в Казахстане, местность для нас достаточно знакомая. К нам жители Казахстана относятся очень доброжелательно, рады, что мы находимся здесь, пытаются всячески помочь", - рассказал командир миротворческой роты гвардии майор Игорь Гель.

По его словам, белорусские и казахские военные проводят совестное патрулирование территории. Офицер отметил, что белорусские военные находятся на первом рубеже обороны аэродрома. В случае нештатной ситуации они готовы полностью обеспечить его безопасность.

Ранее сообщалось, что российские десантники из числа миротворческого контингента ОДКБ на аэродроме "Алматы" тренируются предотвращать внештатные ситуации.

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