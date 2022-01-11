Почему контрафакт так легко попадает на рынки и в торговые сети

В числе организаций, занимающихся контролем качества продуктов питания, есть и общественные. Зачастую результаты их проверок вызывают большую тревогу, чем данные официальных служб. О том, какие методики контроля качества продовольствия используют общественники и какие выводы можно сделать из результатов их исследований, мы беседуем с членом оргкомитета Общественной палаты РФ, руководителем Воронежского регионального движения в защиту прав потребителей "Качество нашей жизни" Николаем Дегтяревым.

Николай Михайлович, в официальном докладе управления Роспотребнадзора по Воронежской области сообщается, что за 2020 год выявлено всего два процента нестандартных пищевых продуктов. Выходит, ситуация вполне благоприятная?

Николай Дегтярев: Мнение обычных потребителей о качестве пищевых продуктов несколько иное. Уж очень много у населения нареканий. Возьмем, например, хлеб. К его внешнему виду, содержанию соли и влаги в основном замечаний нет. А при этом он бывает малосъедобным, часто с несвойственным ему запахом, к тому же быстро плесневеет и черствеет. Это возможно из-за использования зерна низкого хлебопекарного свойства и даже фуражного, несоблюдения технологии производства и санитарно-гигиенических требований при производстве хлеба, в том числе отсутствия системы очистки воздуха для охлаждения свежевыпеченных буханок.

Нет и претензий к внешнему виду консервов, колбасы, к упаковкам молочных продуктов и различных полуфабрикатов. А вот содержимое... На наших сравнительных смотрах качества эксперты даже побоялись пробовать консервы "Печень трески" и "Сайра" производства предприятий Москвы, Мурманска, Приморского края, Владимирской, Московской областей. В банках какая-то темная масса с неприятным запахом.

А можно ли по внешним признакам и на вкус определить, из чего произведен тот или иной продукт?

Николай Дегтярев: Нет, практически невозможно. Даже опытный эксперт не всегда отличит фальсификат от натурального продукта. Так, на наших сравнительных смотрах качества часто бывает, что образцы фальсификата, например сливочного масла, сметаны или творога, по показателям вкуса и консистенции получают очень высокие баллы.

Порой недобросовестность становится "конкурентным преимуществом" в бизнесе

Ежегодно мы исследуем в аккредитованных лабораториях до сотни образцов колбасных изделий, хлеба, молочных продуктов. В колбасе обнаруживались завышенное количество опасных для здоровья применяемых как консервант и краситель нитритов, незаявленные изготовителем крахмал, соевый белок, растительная клетчатка, запрещенные к применению загустители и прочее.

Чаще всего подделывается молочная продукция: масло, сыр, сгущенное молоко, сметана, творог. В полуфабрикатах (творожниках, сырниках, варениках), в тортах, бисквитных изделиях вместо творога из молока применяется "гремучая химическая смесь": вода, растительный жир плюс дешевые стабилизаторы, консерванты, красители и совсем немножко сухого молока. Это и есть узаконенный техническим регламентом творожный продукт. По внешнему виду его не отличишь от натурального творога. Волонтеры движения в этом году выявили фальсифицированное масло предприятий Московской, Брянской, Саратовской, Кемеровской областей, сыр из Татарстана, ультрапастеризованное молоко из Московской и Саратовской областей и так далее. Подделок очень много.

Отчего такой разрыв между данными общественной и официальной экспертизы?

Николай Дегтярев: Роспотребнадзор производит отбор продукции для исследований в основном на складе производителя. О дате проверки сообщается заранее, но даже и в таких случаях обнаруживается фальсификат. А общественники просто закупают в розничной торговле образцы пищевых продуктов и передают их на исследование в аккредитованную лабораторию. Затем данные направляются предприятиям и контролирующим организациям. Но нашу деятельность сдерживает высокая стоимость лабораторных исследований,

В чем основная опасность фальсифицированных продуктов?

Николай Дегтярев: Согласно законодательству фальсифицированные продукты "являются умышленно поддельными", имеют скрытые свойства и качество, информация о них является заведомо неполной или недостоверной. Натуральное сырье заменяется неполноценными дешевыми заменителями.

Но просто так заменить натуральные пищевые компоненты не получится. Чтобы фальсифицированный продукт был похож на натуральный, используют различные синтетические красители, стабилизаторы, консерванты, улучшители вкуса и запаха. Прибыль дороже здоровья. Поэтому производятся и успешно реализуется колбаса без мяса, сливочное масло и сгущенка без молока, шоколад без масла какао. В любимых нами докторской колбасе и пельменях многих производителей вместо мяса - свиная шкура, пшеничная клетчатка, соевый белок, запрещенные загустители, крахмал.

О молочных продуктах разговор особый. Бытует мнение, что в нашей стране их вырабатывается столько, что на их производство потребовалось бы израсходовать надои всех имеющихся в хозяйствах коров за несколько лет. Для фальсификации молочных продуктов применяются в основном растительные жиры, преимущественно пальмовое масло, в котором содержится канцерогенное вещество глицедол. Кроме того, может использоваться жир морских млекопитающих - тюлений, китовый. Однако жиры немолочного происхождения никогда не заменят те полезные для человека вещества, которые есть в натуральном молоке.

В 2021 году введена обязательная маркировка каждой единицы упаковки молочных продуктов. Но затраты предприятий на приобретение дорогостоящего дополнительного оборудования, разрешения на маркировку на печатание специальных марок переносятся на потребителей...

Но ведь проблема качества продуктов питания беспокоит не только общественников?

Николай Дегтярев: По данным Минпромторга, фальсификат по молоку оценивался в 20 процентов, по рыбе доходил и до 50. Россельхознадзор неоднократно приостанавливал работу недобросовестных производителей. Но проблема остается. Порой недобросовестность становится "конкурентным преимуществом" в бизнесе. Возьмем торговые сети. С одной стороны, они обеспечивают потребителей относительно дешевой продукцией. С другой - эти компании понуждают производителей вырабатывать и поставлять товары по самой низкой цене, объявляя поставщикам закупочную цену, по которой почти невозможно производить стандартную продукцию.

В розничной торговле Воронежской области продукцию местного производства трудно найти, при этом рынок успешно насыщается не самыми качественными продуктами из других регионов. Новые технические регламенты вполне законно позволяют недобросовестным производителям вводить потребителей в заблуждение. Например, "молокосодержащие творожные и сметанные продукты с частичной заменой молочного жира растительным" производить и реализовывать можно, а проверить их состав нельзя из-за отсутствия утвержденных методик. А обычный потребитель не видит разницы.

Задумайтесь: за реализацию контрафактной одежды, обуви, сигарет продавец строго наказывается, вплоть до уголовной ответственности. А за продажу фальсифицированной молочной продукции, по закону признанной опасной для здоровья людей, ее предписывают снять с реализации... Мне кажется, ситуацию нужно менять.