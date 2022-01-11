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11.01.2022 14:26
Рубрика: Власть

Захарова: Россия нацелена на достижение результатов на переговорах с НАТО

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона нацелена на достижение результатов по переговорам о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО, которое пройдет 12 января в Брюсселе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги", - отметила дипломат.

Фото: EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE
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По ее словам, работа над заключением соглашений о гарантиях безопасности продолжается. И заявления некоторых представителей США об итогах прошедших в Женеве консультаций не должны смущать. "Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье", - призвала Захарова.

Напомним, 9-10 января в Женеве прошли российско-американские консультации о гарантиях безопасности. По словам главы делегации РФ, замглавы МИД Сергея Рябкова, переговоры были глубокими и профессиональными. Американцам объяснили логику и содержательную часть предложений Москвы. Однако прогресса по главному вопросу - о нерасширении НАТО - достичь не удалось. "Во многом остальное зависит от того, как будет развиваться ситуация по этому вопросу", - отметил Рябков.

Как стало известно СМИ, США пообещали дать письменный ответ на предложения о гарантиях безопасности на следующей неделе.

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