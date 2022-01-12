"СИБУР" внедрил цифровую модель планирования производства от DELMIA Quintiq

"СИБУР" успешно внедрил цифровую модель календарного планирования производства и дистрибуции конечной продукции на базе программного обеспечения DELMIA Quintiq от Dassault Systèmes. DELMIA Quintiq - один из мировых лидеров в области планирования и оптимизации цепочек поставок (SCP&O).

Приложение заменило разрозненные инструменты и практики планирования и позволило более эффективно управлять цепями поставок. Новая модель планирования разработана для пяти предприятий, включая крупнейший завод "ЗапСибНефтехим", который утроил производственные мощности "СИБУРА" по выпуску базовых полимеров. Всего на пяти заводах компании выпускается более 200 видов полимерной продукции, которые распределяются по 40 складам и отгружаются в 180+ точек продаж по всему миру.

Модернизация цепочек продаж началась в "СИБУРе" в 2018 году. Компании требовалось интегрированное решение с гибкими возможностями конфигурации, удобным интерфейсом, а также высококлассной возможностью создавать планы производства и дистрибуции, оптимизированные под бизнес-цели "СИБУРа".

Основное преимущество DELMIA Quintiq обусловлено применением передовых алгоритмов ориентированных на достижение ключевых показателей эффективности компании, позволяющих строить оптимальный план производства, отгрузок и реализации продукции с учётом специфики нефтехимических технологий. Решение позволяет строить план пополнения складов исходя из потребностей клиента. DELMIA Quintiq дает возможность рационального планирования производственных операций для минимизации переналадок оборудования и максимизации производительности.

Такой амбициозный проект по трансформации бизнеса требовал аккуратного управления изменениями и итеративного подходка к улучшениям, который помог бы сотрудникам компании освоиться с новым решением постепенно, модернизировать внутренние процессы под новые возможности решения, а также адаптировать сбор, проверку и обслуживание критических данных, необходимых системе для проведения точных расчетов.

"Ранее у нас было множество разрозненных планов, каждый из которых существовал в своей системе или Excel-файлах. С DELMIA Quintiq у нас появилось интегрированное решение, которое принесло порядок и возможность сценарного анализа. Мы были первыми в нефтехимической индустрии, кто воспользовался этим приложением, и можем рекомендовать это решение для других компаний этой сферы. Мы и дальше планируем развивать этот продукт и использовать его для планирования цепочек поставок и других производств", - заявила Льяна Барахоева, руководитель по развитию систем УЦП в "СИБУРе".

"Dassault Systemes рада помогать "СИБУРу" в реализации стремления занять лидерские позиции на международном рынке. - Cказал Алексей Рыжов, генеральный директор Dassault Systemes в России и СНГ. - По мере того, как планы "СИБУРа" становятся все более амбициозными, DELMIA Quintiq готова поддерживать их на каждом этапе с помощью мощного комплексного решения для планирования, созданного для удовлетворения меняющихся потребностей растущего бизнеса".