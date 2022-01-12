Стало известно о планах обновить Lada Niva Legend и Niva Travel

В 2022 году семейство внедорожников Lada Niva получит некоторые обновки. Группа Avtograd news сообщает, что Niva Legend получит "небольшие новшества по экстерьеру", а у Niva Travel появится новый вариант исполнения Black, который начали отгружать ещё в конце 2021 года.

Lada Niva Legend выпускается в трёх- и пятидверном кузове с безальтернативным силовым агрегатом, состоящим из 83-сильного двигателя 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП, привод - постоянный полный. Несмотря на архаичность конструкции у внедорожника множество поклонников, в том числе за рубежом, которые регулярно публикуют обзоры и вкладывают немалые деньги в тюнинг машин. Трёхдверная версия просуществует до 2024 года - до появления преемника на базе Duster (платформа CMF-B), а "длинная" модификация может отправиться на пенсию уже летом этого года.

Цены на Lada Niva Legend начинаются от 693 900 рублей за трёхдверную версию и от 793 900 рублей - за пятидверку.

О Lada Niva Travel Black известно то, что внедорожник получит чёрный цвет кузова, который дополнят легкосплавные диски такого же цвета и чёрная обивка потолка. По неофициальной информации, материал обивки сидений будет другим - более качественным, а на спинках кресел традиционно вышьют название спецверсии.

Niva Travel Black получит тот же силовой агрегат: 80-сильный бензиновый мотор 1.7 литра и 5-ступенчатую МКП.

Цены на внедорожник в настоящее время стартуют от 879 900 рублей.