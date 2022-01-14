Силуанов оценил готовность российской экономики к новым санкциям

Экономика России выдержит все возможные ограничения, которые сейчас обсуждаются против РФ на Западе, однако до этого вряд ли дойдет. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее, - сказал Силуанов в беседе с РБК. - Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но, я думаю, что до этого не должно доходить дело".

Накануне стало известно, что Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России, впервые они были введены летом 2014 года. Параллельно в США был представлен законопроект о новых санкциях против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока угроза новых санкций больше похожа на "игру", а глава Сбербанка Герман Греф заверил, что уже готов "ко всем вариантам развития событий".

Cреди возможных мер против российской экономики Запад, например, в который раз рассматривал отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. В конце декабря Антон Силуанов в ответ на это напомнил, что фактически такие ограничения навредят всем, а не только России, так как тот же Евросоюз расплачивается за импортируемые из России нефть и газ с помощью SWIFT. Также в США сейчас рассматривается вопрос запрета американским инвесторам проводить операции с российским госдолгом.