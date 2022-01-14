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14.01.2022 17:20
Рубрика: Экономика

Силуанов оценил готовность российской экономики к новым санкциям

Текст: Анастасия Селиванова
Экономика России выдержит все возможные ограничения, которые сейчас обсуждаются против РФ на Западе, однако до этого вряд ли дойдет. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Мы знаем целую линейку ограничений, которые сейчас обсуждаются. Они все, конечно, негативно влияют на экономику и финансы и так далее, - сказал Силуанов в беседе с РБК. - Я сейчас говорю про финансовую ситуацию, про долговые темы, которые обсуждаются. В целом мы, хочу сказать, выдержим и те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но, я думаю, что до этого не должно доходить дело".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Накануне стало известно, что Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России, впервые они были введены летом 2014 года. Параллельно в США был представлен законопроект о новых санкциях против РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока угроза новых санкций больше похожа на "игру", а глава Сбербанка Герман Греф заверил, что уже готов "ко всем вариантам развития событий".

Cреди возможных мер против российской экономики Запад, например, в который раз рассматривал отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. В конце декабря Антон Силуанов в ответ на это напомнил, что фактически такие ограничения навредят всем, а не только России, так как тот же Евросоюз расплачивается за импортируемые из России нефть и газ с помощью SWIFT. Также в США сейчас рассматривается вопрос запрета американским инвесторам проводить операции с российским госдолгом.

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