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16.01.2022 19:35
Рубрика: Власть

В Кремле назвали НАТО "орудием конфронтации"

Текст: Дмитрий Гончарук
Североатлантический альянс выступает как инструмент конфронтации, который подбирается к российским границам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"НАТО в нашем понимании - это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", - сказал Песков в интервью американскому телеканалу CNN (цитата по ТАСС).

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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По его словам, Москва не может больше мириться с постепенным вторжением НАТО на территорию Украины.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что именно подобное развитие событий подвело отношения России и НАТО к "красной черте" и стало главной причиной, по которой Владимир Путин сказал: "Ребята, для нас это - реальная угроза".

"И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", - отметил Дмитрий Песков.

На переговорах России и США в Женеве 10 января и на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе двумя днями позднее обсуждались требования Москвы предоставить ей гарантии безопасности, в частности о нерасширении НАТО, прекращении военно-технического освоения постсоветских стран, отказе от размещения на их территории вооружений. В МИД РФ констатировали, что добиться прогресса не удалось. Сейчас российская сторона ждет письменного ответа от Вашингтона.

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