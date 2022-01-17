Что ждут топ-менеджеры крупнейших компаний от экономики в 2022 году

Уровень оптимизма руководителей крупнейших мировых компаний по поводу развития экономики достиг максимума за последние десять лет. Так, 77% опрошенных топ-менеджеров ждут укрепления мировой экономики, лишь около 15% респондентов настроены пессимистично, говорится в исследовании PwC (есть в распоряжении "Российской газеты").

При этом уровень оптимизма в разных странах отличается. Среди крупнейших стран он наиболее высок в Индии - 94% опрошенных с оптимизмом оценивают перспективы 2022 года. Высокий показатель также зафиксирован в Италии (89%), Франции (85%), Японии (83%) и Великобритании (82%).

При этом в США показатель ниже - лишь 70% топ-менеджеров верят в рост экономики. По сравнению с 2020 годом этот показатель снизился на 18%.

"Высокий уровень оптимизма руководителей, который мы обнаружили, говорит о силе и устойчивости мировой экономики и способности руководителей справляться с неопределенностью. Мы привыкаем к новой "нормальности", но все еще наблюдаем недостаток в доверии между странами, наличие большого количества вызовов, но радует, что мировые бизнес-лидеры позитивно смотрят на 2022 год", - отметил президент международной сети фирм PwC Боб Мориц.

Аналитики отмечают, что опрос показал корреляцию между доверием со стороны клиентов и уверенностью самих CEO. Так, руководители компаний, пользующиеся самым высоким уровнем доверия клиентов, более уверены в перспективах роста своего бизнеса в предстоящем году. 71% респондентов с самым высоким уровнем доверия "уверены" или "очень уверены" в перспективах роста выручки своих компаний в ближайшие 12 месяцев, по сравнению с 47 % руководителей компаний с самым низким уровнем доверия.

Среди потенциальных рисков для своих компаний топ-менеджеры чаще всего называют киберриски (49% опрошенных) и риски для здоровья (48%). Еще одна угроза - макроэкономическая нестабильность: 43% CEO обеспокоены" потенциальным влиянием инфляции, колебаниями уровня ВВП и проблемами на рынке труда.

Наибольший потенциал топ-менеджеры видят на рынке США. Так, 41% порошенных считает США одной из ведущих стран по перспективам роста своих компаний. Китай занимает второе место - 27%, на третьей строчке оказалась Германия - 18%.

В опросе приняли участие 4446 руководителей в 89 странах и регионах мира.