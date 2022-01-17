Малому бизнесу расширили доступ к госзаказу

В канун Нового года правительство РФ актуализировало своим распоряжением перечень госкомпаний, которые должны планировать закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) согласовывая их с "Корпорацией МСП".

Список пополнился более, чем на 170 предприятий и организаций, включая такие отрасли, как станкостроение, химическая промышленность, авиа- и судостроение, микроэлектроника, транспорт и т.д. Всего в настоящее время в перечень, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, включены более 1850 компаний, предприятий и организаций. Одновременно из него исключено около 120 компаний.

В распоряжении правительства также подтверждено, что в соответствии с действующей редакцией закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20 процентов годового стоимостного объема договоров. Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 миллионов рублей. Сообщается также, что по данным "Корпорации МСП", к концу 2021 года объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил 3,75 триллиона рублей. Они заключили 436 тысяч договоров более чем с 117 тысячами поставщиков.

"Инициатива правительства РФ по расширению списка госкомпаний для закупок у МСП придаст серьезный импульс развитию малых и средних предприятий, - прокомментировал распоряжение для "РГ" член координационного совета "Деловой России", генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко. - Компании получат возможность найти новые рынки сбыта для своих продуктов и услуг, а также расширить географию присутствия бизнеса в российских регионах. Это, с одной стороны, даст поставщикам возможность планировать свою деятельность с опорой на надежного заказчика. С другой стороны, заказчик получит надежного контрагента с выгодной ценовой политикой, независимого от антироссийских санкций.

Инициатива правительства также окажет стратегическое влияние на российскую экономику - благодаря ей в ближайшие годы в нашей стране будет сформирована прослойка поставщиков, имеющих компетенцию и опыт работы с крупным заказчиком. Хочу также отметить, что работа по развитию предприятий МСП планомерно ведется правительством РФ не первый год. Не только в 223-ФЗ, но и в 44-ФЗ, с регуляторной точки зрения, принято множество эффективных мер по стимулированию участия предприятий МСП в торгах. Например, в апреле 2020 года Государственная Дума РФ приняла пакет антикризисных поправок, призванных помочь малому и среднему бизнесу влиться в участие в госзаказе: появилась возможность заключать договоры с единственным поставщиком не на 300 тысяч рублей, а на 600. Для аукционов, где на подачу заявок отводится всего неделя, ценовой порог увеличен с трех до 300 миллионов рублей".