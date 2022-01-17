Москва подает регионам пример восстановления малого и среднего бизнеса

Глава всероссийского объединения малого и среднего бизнеса предупреждает: стране нужно готовиться к пятой пандемической волне.

"Она придет из Европы - чудес не бывает, - говорит Александр Калинин. - Если это случится, в регионах будут приниматься более жесткие ограничения. Но у нас, в принципе, уже отработано правительством постановление №1513, которым будут выделены деньги на поддержку бизнеса, включая прямые субсидии".

Еще в минувшем сентябре председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления таких грантов от государства для МСП, а также социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), приостановивших работу из-за противоэпидемических мер. Сообщалось, что мера поддержки будет действовать в городах, где с 1 августа 2021 года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения ковида. Но в Москве малые и средние предприятия из перечня отраслей, признанных наиболее пострадавшими, превысили показатели осени 2019 года.

Оборот столичных МСП за сентябрь-ноябрь 2021 года составил 421,9 миллиарда рублей, превысив на 26 процентов докризисный уровень и достиг 1,4 триллиона рублей, на 58,3 процента превысив результат того же периода 2020 года и на 41,5 процента - 2019-го, сообщают городские статистические службы. Выручка компаний пострадавших отраслей составила 461,3 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 триллиона рублей. Сектор бытовых услуг увеличил выручку на 64 процента по сравнению с осенью 2019 года. Стоматологии увеличили обороты на 59 процентов, СМИ и полиграфия - на 67. Предприятия общественного питания и гостиницы практически восстановились: их отставание по сравнению с осенью 2019 года составляет меньше одного процента. Сильнее всего пострадала индустрия развлечений и туристические агентства - они заработали на 15 процентов меньше.

Но мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед Мосгордумой, заявил: "Прошлый год был ожидаемо сложным, общие потери и дополнительные затраты составили около 800 миллиардов рублей, но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб".

В комментарии для "РГ" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что столичная экономика "имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году. В результате на осенние месяцы пришелся максимальный рост оборотов пострадавших отраслей. При этом в ноябре, первую неделю которого большая часть московского бизнеса не работала из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, оборот компаний пострадавших отраслей составил 461,3 миллиарда рублей. Всего за 11 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей достиг 4,3 триллиона рублей", - сообщил заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов также добавил, что большинство отраслей показали рост выручки и по сравнению с тремя осенними месяцами "допандемийного" 2019 года. Однако некоторые отрасли, которые в силу специфики деятельности сильнее всего пострадали от ограничений и закрытия границ, пока не достигли допандемийных показателей, уточнил министр. При этом, сфера общепита и гостиницы практически восстановили обороты: отставание от осенних показателей 2019 года в них меньше 1 процента. Сильнее всего отстают от уровня осени 2019 года индустрия развлечений и туристических агентств - на 15 процентов, однако, новогодние праздники и длинные каникулы позволят им увеличить прибыль, считает глава департамента.

Успехам столичной "малой экономики" в немалой степени способствовали меры дополнительного финансирования из городского бюджета. Как заявил мэр Сергей Собянин, на поддержку предприятий и жителей потрачены сотни миллиардов рублей - именно это позволило сохранить рабочие места и бизнес. Даже наиболее пострадавшие от пандемии отрасли постепенно восстанавливаются. И в результате по итогам 2021 года ожидается рост бюджета более чем на 20 процентов по сравнению с уровнем докризисного 2019 года.

Помогло бизнесу и отсутствие чрезмерных ограничений - в отличие от европейских городов, ряд которых месяцами жили не только в состоянии локдауна, но иногда и комендантского часа, говорится также в комментарии столичной пресс-службы для "РГ". "Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо, и отменяет сразу же, как только заболеваемость идет на спад, - цитируются слова мэра. - Московский бизнес может быть уверен в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации". В бюджете на 2022 год, который депутаты Мосгордумы поддержали, также предусмотрено увеличение расходов социальной направленности на 9 процентов, заложены средства для индексации зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат, пояснил градоначальник. Будет увеличен и так называемый бюджет развития, что позволит продолжать строительство транспортной инфраструктуры, реализовывать программу реновации и вести другие важнейшие стройки. В бюджете при этом сохраняется дефицит, но власти рассчитывают закрыть его без новых займов.