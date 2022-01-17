"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях

Специалисты Роспотребназдора провели серию экспериментов по определению жизнеспособности штамма "омикрон" на различных поверхностях (металле, пластике, керамической плитке) при температуре воздуха 26-28 градусов и влажности 30-40 процентов.

Способность SARS-CoV-2 к заражению со временем снижается. Оказалось, что самой безопасной в этом плане является керамика. Жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (входит в состав Роспотребнадзора).