Бизнес-класс стремится к уменьшению площади жилья

За 2021 год в России вырос спрос на жилье бизнес- и премиального класса: в новостройках на 31 процент, а на вторичном рынке на 42 процента. В первую тройку по динамике цен на элитные квартиры вошла вовсе не Москва, а Краснодар с годовым удорожанием в 66 процентов, Астрахань (56 процентов) и Самара (51 процент).

В то же время по средней цене квадратного метра российская столица остается абсолютным лидером - 284,5 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург (185,2 тысячи), на третьем Владивосток (133,7 тысяч рублей), - сообщает "РБК-Недвижимость".

Во Владивостоке одним из признаков элитности жилья считается, кроме просторных комнат и подсобных помещений, вид на бухту "Золотой Рог" и Амурский залив, шаговая доступность и полнота прилегающей инфраструктуры - школа, лицей, фитнес-клуб и салоны красоты, супермаркеты, рестораны и кафе, а также наличие прогулочных зон. В Петропавловске-Камчатском эксклюзивным предложением считается жилье в малоэтажном и малоквартирном доме, а также с помещениями свободной планировки, балконами на две или три стороны, дизайнерской отделкой. В Магадане в особой цене квартиры в историческом центре города, особенно двухуровневые, с утепленными балконами (не меньше двух), отделкой современными материалами, наличием парковочных мест.

Жилье бизнес-класса в провинции все больше стремится быть похожим на московское, утверждают аналитики столичной компании "Метриум" в комментарии для "РГ". Но в столице в последние года наметились серьезные изменения, еще мало замеченные в регионах. В частности, появился тренд на компактные квартиры, и рынок бизнес-жилья пополнился небольшими лотами - студиями и однокомнатными квартирами. В результате к концу 2021 года средняя площадь экспонируемой квартиры сократилась с 74,6 до 69 квадратных метров.

Благодаря этой оптимизации средний бюджет предложения во втором полугодии 2021 года остался почти без изменений (27,2 миллиона рублей). При этом средневзвешенная цена квадратного метра увеличилась на 6,6 процента - до 394 тысяч рублей за квадратный метр.

"В наступившем 2022 году макроэкономические условия - умеренный рост российской экономики, высокая инфляция и неоднородный рост реальных располагаемых денежных доходов - способны простимулировать более активное расслоение общества на бедных и богатых, а промежуточный слой, именуемый средним классом, может начать сокращаться, - резюмирует Надежда Коркка, управляющий партнер компании "Метриум". - Жилье бизнес-сегмента как раз ориентировано на средний класс, поэтому неопределенность с покупательской активностью в этом сегменте будет наиболее высока. Но тренд на компактные лоты в бизнес-классе наверняка будет усиливаться".