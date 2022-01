Концерт Beatles: Get Back покажут и в российских кинотеатрах

Документальную ленту с легендарным выступлением группы Beatles, состоявшимся 30 января 1969 года на крыше штаб-квартиры Apple Corps в Лондоне, теперь покажут и в России.

Фильм Питера Джексона The Beatles: Get Back выйдет у нас в стране в ограниченный прокат только в кинотеатрах сети IMAX. Первые показы стартуют 11 февраля 2022 года и, как ожидается, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Этот концерт - завершающая часть восьмисерийного документального сериала Джексона The Beatles: Get Back. Ради кинотеатров он будет оптимизирован для экранов IMAX - пройдет цифровой ремастеринг для соответствия качеству изображения и звука The IMAX Experience с использованием запатентованной технологии IMAX DMR.

Зрители увидят концерт, во время которого Beatles сыграли материал всего альбома Let It Be, над которым тогда работали. А Get Back исполнят даже дважды. Другие песни битлы в тот день не исполняли, сосредоточившись только на 12 новых композициях. Может быть, спели бы и что-то еще, но строгие констебли, дежурившие на крыше во время всего вступления, проявляли все большее нетерпение и недовольство, поэтому концерт был прекращен...

Кстати, прежде его никогда нельзя было увидеть полностью. Так что фактически для зрителей это двойная премьера.