Малый бизнес стал главным поставщиком Москвы

В прошлом году бизнес-партнеры из Москвы заключили на столичном портале поставщиков 277,2 тысячи договоров на сумму 47,8 миллиарда рублей.

При этом объем закупок у малого и среднего бизнеса составил 40 миллиардов рублей, рассказал "РГ" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"У компаний малого и среднего бизнеса столица приобрела более 220 тысяч товаров, работ и услуг - это почти 80 процентов от всех договоров, заключенных на портале поставщиков. Сумма по таким контрактам ежегодно растет: за 2019 год она составила 21,2 миллиарда рублей, в 2020 выросла почти до 34 миллиардов рублей, в 2021 году зафиксирована на 40,4 миллиарда рублей", - добавил заместитель мэра.

Чаще всего предметами закупок для городских нужд в прошлом году становились строительные и информационно-технологические товары: средства связи, оргтехника, электроника, включая программное обеспечение. Из услуг - техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт.

"Благодаря возможностям портала поставщиков работать с московскими заказчиками и предлагать свои товары, услуги и работы могут предприниматели из всех регионов России. Зарегистрироваться на портале может бесплатно любой индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, в том числе самозанятый. Для этого понадобится только усиленная квалифицированная электронная подпись. Разобраться в работе на площадке помогут в том числе технологии искусственного интеллекта: например, при создании карточки товара нейросеть сама предложит на выбор подходящие категории, а чат-бот понятно и подробно объяснит, как зарегистрироваться на портале и участвовать в котировочных сессиях", - добавил к словам заместителя мэра министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Не пропустить нужную закупку поставщикам помогают и персональные подборки. Искусственный интеллект формирует их на основе информации о закупках предпринимателей, в которых они уже участвовали.

"На сегодняшний день портал представляет собой удобный рабочий инструмент для участия в закупках с госзаказчиками и коммерческими организациями. В 2021 году обновилась витрина товаров и услуг портала поставщиков, появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону и создать сайт-визитку поставщика для дополнительного продвижения предоставляемых товаров и услуг, без вложений со стороны предпринимателя", - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он автоматизирует процедуры небольших закупок, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Каждый день на ресурсе заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,3 процента.

В сервисе зарегистрировано более 250 тысяч поставщиков. 90 процентов из них - малые и средние предприниматели. За два года пользователи опубликовали около 7,2 тысячи закупок с потенциальным объемом более 2,3 миллиарда рублей.