В Москве восстановились пострадавшие от пандемии отрасли. Речь идет о гостиничном хозяйстве, СМИ и полиграфии, общепите и торговле и ряде других, сообщил "РГ" заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году, по его словам, оборот этих отраслей достиг 4,8 триллиона рублей, что на 62,7 процента выше уровня 2020 года.

"Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал - почти 1,5 триллиона рублей, - пояснил Владимир Ефимов. - В октябре и ноябре, несмотря на одиннадцать нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 миллиардов рублей, что всего на 7 процентов ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 миллиарда рублей, на 25 процентов превысив уровень ноября".

Что особенно важно, предприятия этих отраслей обгоняют свои показатели даже допандемийного времени. В частности, во втором полугодии 2021 года оборот у них был на 43 процента выше, чем в том же периоде 2019 года.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, лидерами роста выступают гостиницы. Их оборот достиг 80 миллиардов рублей, что на 94 процента больше, чем в 2019-м году. Выручка у СМИ и полиграфии увеличилась до 45, 1 миллиарда или на 60 процентов, у сферы услуг она составила 110,3 миллиарда, что выше на 57 процентов. Рост в торговле составил 54 процента, в стоматологии 50, в общественном питании - 44 процента.

Большинство пострадавших в прошлом году отраслей смогли восстановить допандемийные обороты. Исключением стали турооператоры, наиболее сильно пострадавшие от пандемии. Хотя им удалось увеличить выручку на 73 процента по сравнению с 2020 годом, но пока она все-таки отстает от уровня 2019 года, отмечает Аналитический центр Москвы.