Быстрее всего в Москве дорожают студии

Больше всех в минувшем году в столице в массовом сегменте жилья подорожали студии - в среднем на 25 процентов, посчитали аналитики компании "Метриум".

Например, в декабре квадратный метр в этом формате обходился в 308 тысяч рублей, а сама студия - около 7,57 миллиона, хотя год назад - в декабре 2020 года - ее можно было приобрести в среднем за 6,06 миллиона рублей. По подсчетам экспертов, каждый месяц в течение прошлого года студии дорожали на 2 процента.

Стоимость же однокомнатных квартир выросла за 12 месяцев на 22 процента - в среднем до 10,77 миллиона рублей, двухкомнатных- на 21 процент - до 15,29 миллиона, а трехкомнатных - на 20 процентов - до 20,29 миллиона рублей.

"Рост цен на студии обусловлен высоким спросом на этот формат жилья, - комментирует Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции". - В частности, в нашем проекте в двух корпусах второй очереди продано 75 процентов помещений, из которых три четверти приходятся на студии и однокомнатные квартиры".

У студий - широкий круг потенциальных покупателей: от студентов до инвесторов. Эксперты подчеркивают, что разброс цен на этот формат жилья в городе довольно велик, можно подыскать и подешевле среднего ценового уровня. Например, в ряде новостроек есть варианты площадью до 25 "квадратов", которые можно купить менее, чем за 7 миллионов рублей. Аналитики "Метриум" отмечают, что площади студий за прошедший год студии стали меньше в целом на 6 процентов. В декабре 2020 года застройщики предлагали их, в основном, со средней площадью 26,1 квадратных метра, а к декабрю 2021 года - уже с 24,6 "квадрата".

Но в целом, возросший спрос на студии привел и к увеличению предложений этого формата от застройщиков - с 2,1 тысячи студий в 2020 году до 3,1 тысячи в 2021 году. Доля других квартир на рынке в среднем увеличилась на 20 процентов. Студии стали самым быстро растущим сегментом рынка массовых новостроек Москвы, делают вывод эксперты. "Рост предложения студий связан с повышением спроса на этот формат жилья, - резюмирует управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. - Вероятнее всего, в 2022 году мы по-прежнему будем его наблюдать".