Внутреннему туризму не хватает гостиниц

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о программе создания в городе новых гостиниц.

С целью поддержания отрасли и развития туризма столичные власти вводят новые льготы для инвесторов, строящих новые отели или приспосабливающих под гостиницы здания, находящиеся в городской собственности (объекты культурного наследия).

Уже сегодня в городе проектируется два десятка новых гостиниц, а имеющийся "звездный фонд" обновлен на треть. Лидерами рейтинга городов по открытию новых гостиниц стали также Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток. Но в малых городах, даже считающихся туристическими, гости порой вынуждены размещаться на ночь в приспособленных "хостелах".

Пандемия коронавируса помогла восстановлению и развитию в России внутреннего туризма: по данным Всемирной туристической организации в 2021 году Россия вошла в первую пятерку стран по темпам восстановления туристических потоков. А с 18 января 2022 года в стране стартовала новая программа "туристического кэшбека". Эта форма сделала доступнее внутренние туры по стране. За все время программы кешбэком воспользовались более 2 миллиона человек. В 2021 году российские туристы купили туры по стране и забронировали гостиницы на сумму 32,4 миллиарда рублей. Механизм кешбэка сработал на поддержку не только туротрасли, но и в целом экономики многих регионов.

Но вот беда: в программе есть условие бронирования тура по стране, путевки в санаторий, круиза по России или отеля - поездка должна быть не менее, чем на две ночи. А если турист собрался туда, где совсем нет или крайне недостаточно гостиниц?

Эта проблема появилась совсем недавно, когда туристический поток из "одноэтажной России" в столицы и большие города начал меняться на обратные", при котором жители мегаполисов заинтересовались российской провинцией. Интерес возник не сразу и не случайно, а благодаря усилиям малых городов. Яркий пример - городок Мышкин Ярославской области, сделавший себе всероссийскую славу лишь на собственном забавном имени.

Началось с создания единственного в мире Музея мыши и этнографического музея под открытым небом, а теперь чего там только нет - и мышиный зоопарк, и гостиница "Кошкин дом", и музей местного уроженца - "великого водочника" Петра Смирнова, экспозиция которого помещается в небольшом домике и состоит преимущественно из бутылок для крепких напитков всех форм и размеров.

В общем, посмотреть есть на что. Хороший пример оказался заразительным, и теперь увлекательную "биографию" пишет для себя древний Углич на берегу Волги, организовавший сначала фестиваль "Кухня на углях" с гастрономическим шоу, дегустациями и мастер-классами. А теперь городок с населением в 32 тысячи человек принимает в год 405 тысяч гостей, любящих вкусно поесть, и мечтает, чтобы приезжие задерживались хотя бы на пару дней. Но гостям негде переночевать. Да и в Мышкине дефицит гостиниц колоссальный.

На Кубани ситуация получше, ибо здесь неплохо развивается сельский туризм: из ста объектов почти треть специализируется на винных и "закусочных" турах. А еще предлагаются прогулки на лошадях, самостоятельный сбор фруктов и ягод. Сюда бы еще десяток-другой современных мотелей - цены бы этим местам не было.

Может быть, Ростуризму пора создать специальную программу туристического освоения бескрайней "одноэтажной России", говорят представители отрасли.