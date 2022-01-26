Постановление губернатора Костромской области от 26 января 2022 года № 10 "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 24 января 2022 года, в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 25 января 2022 года № 2 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 №214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2, от 28.01.2021 № 12, от 11.02.2021 № 29, от 20.02.2021 № 42, от 10.03.2021 № 51, от 25.03.2021 № 58, от 01.04.2021 № 67, от 10.04.2021 № 80, от 24.05.2021 № 113, от 16.06.2021 № 127, от 06.08.2021 № 168, от 08.10.2021 № 221, от 28.10.2021 № 243, от 19.11.2021 № 257) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1.1 слова "1 февраля" заменить словами "1 марта";

2) в подпункте 2 пункта 4.3 слова ", а также руководствоваться требованиями, указанными в Постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 и от 30 марта 2020 года № 9" исключить;

3) в пункте 6.1:

в абзаце первом слова "пунктами 4.4, 4.5" заменить словами "пунктами 4.3, 4.4, 4.5";

в абзаце втором слова "пунктами 4.4, 4.5" заменить словами "пунктами 4.3, 4.4, 4,5".

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222, от 22.10.2021 № 233, от 28.10.2021 № 241, от 05.11.2021 № 249, от 15.11.2021 № 254, от 19.11.2021 № 257, от 10.12.2021 № 282, от 24.12.2021 № 296) следующие изменения:

1) в пункте 1.17 слова "1 февраля" заменить словами "1 марта";

2) пункты 6 и 7 признать утратившими силу.

3. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248, от 10.12.2020 № 279, от 14.01.2021 № 4, от 08.10.2021 № 223, от 22.10.2021 № 234, от 28.10.2021 № 242, от 19.11.2021 № 257) следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"7) обеспечить составление графика выхода на рабочее место, предусматривающего прибытие (убытие) работников, пользующихся общественным транспортом, в разное время (в отношении работодателей, численность работников которых составляет от 100 до 200 человек);";

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Костромской области, обеспечить с 31 января по 27 февраля 2022 года (включительно):

1) перевод не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа административно-управленческого персонала (работников, которые осуществляют общее руководство организацией, ее структурными подразделениями, принимают и реализуют решения по управлению внутренними процессами (производственными, технологическими и иными) в организации, занимаются подготовкой и обработкой правовой, финансовой, бухгалтерской, кадровой документации, обеспечивают секретарскую поддержку) на дистанционный режим работы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей;

2) принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

3) представление еженедельно (начиная с 7 февраля 2022 года) в электронном виде в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" (раздел "Оперативный мониторинг занятости") сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта (без персональных данных);

4) принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.";

3) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Костромской области, подлежат привлечению к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления, в том числе за невыполнение требований о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа административно-управленческого персонала, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений.";

4) подпункт 1 пункта 1.5 дополнить словами ", федеральные предприятия".

4. Внести в постановление губернатора Костромской области от 19 ноября 2021 года № 258 "О правилах посещения гражданами мест проведения мероприятий, организаций и объектов в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 10.12.2021 № 281, от 24.12.2021 № 297) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "31 января" заменить словами "1 марта";

2) в пункте 2:

в абзаце первом слова "31 января" заменить словами "1 марта";

в абзаце четвертом слова "31 января" заменить словами "1 марта";

в абзаце пятом слова "31 января" заменить словами "1 марта";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"В период с 2 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года (включительно) прием и размещение иностранных граждан в гостиницах и иных коллективных средствах размещения (за исключением общежитий), в том числе в санаторно-курортных организациях (санаториях), а также посещение в период с 20 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года (включительно) иностранными гражданами объектов туристского показа допускается при предъявлении документа, удостоверяющего личность (оригинал, копия, электронный (сканированный) образ), и документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного методом полимеразной цепной реакции не позднее чем за 48 часов соответственно до приема и размещения либо до посещения объекта туристского показа.";

3) в абзаце первом пункта 7 слова "31 января" заменить словами "1 марта";

4) в пункте 13.1:

в абзаце первом слово "Допускается" заменить словами "Если иное не установлено пунктами 13.2, 13.3 настоящего постановления, допускается";

в абзаце четвертом слова "31 января" заменить словами "1 марта";

5) дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:

"13.2. Допускается посещение гражданами без предъявления QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, объектов розничной торговли (подпункт 8 пункта 3 настоящего постановления), которые расположены на территории городского округа город Кострома, в рабочие дни (с понедельника по пятницу).";

6) дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:

"13.3. Допускается посещение гражданами без предъявления QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 квадратных метров (подпункт 9 пункта 3 настоящего постановления), которые расположены на территории городского округа город Кострома, Костромского муниципального района, в рабочие дни (с понедельника по пятницу).".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 настоящего постановления.

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 31 января 2022 года.

Губернатор области С.Ситников







