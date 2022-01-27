В Индии разработают собственную мобильную операционную систему

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На первом этапе правительство Индии ищет компании, которые могли бы участвовать в разработке мобильной операционной системы. По мнению министра электроники и информационных технологий Индии Раджива Чандрасекара, на рынке смартфонов достаточно места для еще одной популярной операционной системы. Сейчас в мире 27% пользуются операционной системой iOS, а 72% - Android, приводит данные Statista.com. Доля остальных операционных систем для смартфонов, в том числе новой разработки Huawei, Harmony OS - менее 1%, хотя определенные успехи у нее имеются - новинка установлена более чем на 100 млн смартфонов.

"Написать свою собственную операционную систему с нуля - задача очень нетривиальная сама по себе, но это только начало, - говорит Алекс Пацай, директор программ-менеджмента Parallels. - После этого надо убедить производителей телефонов устанавливать ее, а разработчиков приложений - писать приложения, которые будут с ней совместимы, - задача, с которой не справились уже несколько крупных компаний. Не думаю, что у Индии это получится. Скорее речь идет еще об одном варианте на базе Андроид, который будут обязаны устанавливать местные производители телефонов".

Аналогичного мнения придерживается Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. "В Индии будут создавать форк Android'а, когда поверх операционной системы от Google накладывается что-то свое. В принципе, HarmonyOS - это тоже видоизмененная версия Android. У Huawei это получилось потому, что компания имеет нужные для этого ресурсы - инженеров, разработчиков, и так далее. То, что в Индии смогут создать что-то подобное, вызывает сомнения".

По словам аналитика, китайские компании вроде realme, OPPO, Xiaomi и других очень любят называть такие надстройки над Android "операционными системами", но на самом деле это большое преувеличение. "Своя надстройка действительно есть, но назвать ее "самостоятельной ОС" можно с очень большой натяжкой", - заключает Муртазин.

В разное время с переменным успехом крупные IT-компании пытались создать собственные операционные системы для мобильных телефонов. Пожалуй, дольше всего на рынке продержалась Nokia, которая активно развивала SymbianOS в период с 1998 по 2012 год. В 2006, за год до появления первого iPhone, компания удерживала более половины мобильного рынка. Пыталась сделать популярную мобильную ОС и Microsoft, но оба раза проиграла - Windows Mobile потерпел поражение от Symbian, а его преемник - Windows Phone, проиграл новичку рынка - Android. Свою операционную систему разрабатывали и в Samsung. Компания выпустила несколько устройств с Tizen OS на различных рынках, но все же в итоге решила ограничиться разработкой надстройки для Android, а Tizen переехал на умные устройства вроде часов, телевизоров и т.д., где неплохо себя чувствует до сих пор.

В России тоже занимаются созданием собственной операционной системы для смартфонов. Работа над ней ведется с 2016 года, а с августа 2021 года желающие могут подать заявку на бета-тест системы на сайте компании.