Вышел трейлер хоррора про оборотней "Проклятые"

На YouTube опубликован предельно угрюмый и атмосферный трейлер британского фильма ужасов "Проклятые" (The Cursed, ранее картина называлась Eight for Silver).

Лента была представлена в прошлом году на Сандэнсе и в феврале выходит в прокат за рубежом. Когда фильм увидят россияне, еще не ясно.

Действие развернуто в XIX веке и замешано на цыганском проклятии, которым жестоко отомстили барону Лорану, устроившему локальный геноцид. В лесах на его землях внезапно появляются кровожадные звери.

Режиссер, сценарист, оператор и продюсер предприятия - номинант премии "Оскар" Шон Эллис ("Операция "Антропоид", "Отражение").

В ролях - Бойд Холбрук ("Нарко", "Логан"), Келли Райлли ("Настоящий детектив", "Британия"), Алистэр Петри ("Сексуальное просвещение"), Найджел Беттс ("Доктор Кто", "Аббатство Даунтон"), Стюарт Боуман ("Гранчестер").