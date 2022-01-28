Постановление губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 7 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.

2. Приостановить на территории Забайкальского края с 29 января 2022 года по 1 марта 2022 года включительно действие пунктов 11 и 12 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года №126, от 8 октября 2020 года №131, от 23 октября 2020 года №140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3, от 28 января 2022 года № 6).

3. Установить, что в отдельных случаях решение о проведении массового мероприятия на территории Забайкальского края с количеством участников до 500 человек принимается Губернатором Забайкальского края по согласованию с главным государственным санитарным врачом Забайкальского края.

Решение о проведении массового мероприятия на территории Забайкальского края с количеством участников от 500 человек принимается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

Подготовка и проведение массовых мероприятий, указанных в настоящем пункте, осуществляется на основании регламента (положения) по организации и проведению массового мероприятия на территории Забайкальского края, утверждаемого исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, уполномоченным в сфере деятельности, в рамках которой проводится мероприятие, организатором мероприятия и администрацией муниципального образования Забайкальского края, на территории которого планируется проведение мероприятия, по согласованию с главным государственным санитарным врачом Забайкальского края в срок не позднее 2 месяцев до даты проведения мероприятия.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 7





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года №120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3, от 28 января 2022 года № 6):

1) преамбулу после слов "от 13 января 2022 года № 34" дополнить словами ", от 26 января 2022 года № 184";

2) в подпункте "б" подпункта 31 пункта 9 слова "не менее 30%" заменить словами "не менее 70 %";

3) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 7:

в подпункте 1 слова "с 2 ноября 2021 года" заменить словами "с 29 января 2022 года";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, на открытом воздухе, с участием лиц в возрасте 18 лет и старше, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме, осуществления пикетирования, проводимого одним участником, а также случаев, установленных пунктами 11, 16-17 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края", с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 28 января 2022 года № 6 "О некоторых вопросах действия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) приостановить на территории Забайкальского края с 31 января 2022 года по 1 марта 2022 года включительно проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, в том числе на открытом воздухе, с участием лиц, не достигших 18 лет, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме;";

б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Государственным стационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Забайкальского края обеспечить вахтовый режим работы по 14 календарных дней с 31 января 2022 года до особого распоряжения.";

в) в подпункте "а" подпункта 3 пункта 13 слова "не менее 30%" заменить словами "не менее 70 %".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3, от 28 января 2022 года № 6):

1) преамбулу после слов "от 13 января 2022 года № 34" дополнить словами ", от 26 января 2022 года № 184";

2) пункт 1 дополнить подпунктом 173 следующего содержания:

"173. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительным образовательным программам с 31 января 2022 года и до окончания периода действия режима повышенной готовности обеспечить:

1) осуществление ежедневного выявления по классам, группам в течение учебного дня обучающихся и работников с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также имеющих контакты с инфекционными больными, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в семьях (путем опроса), с регистрацией результатов в журнале по каждому классу, группе, работникам;

2) обязательное отстранение обучающихся от занятий и работников от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также в случае наличия сведений о контактах с инфекционными больными, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в семьях до окончания соответствующего срока изоляции;

3) недопущение проведения спортивных, культурных и иных мероприятий с объединением обучающихся различных классов, групп;

4) уведомление родителей и иных законных представителей о необходимости обеспечения режима изоляции обучающимися (недостигшими 18 лет), находившимися в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при освоении образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

5) уведомление обучающихся в возрасте 18 лет и старше, находившихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), о необходимости обеспечения режима изоляции при освоении образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

6) уведомление работников, находившихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), о необходимости обеспечения режима изоляции;

7) перевод на дистанционную работу работников, не прошедших вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также не прошедших вакцинацию по причине наличия медицинского отвода, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования образовательной организации;

8) отстранение от работы работников, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за исключением случаев наличия медицинского отвода;

9) организацию проведения повторной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников через 6 месяцев и более после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и оказание содействия медицинским работникам в ее проведении;

10) реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий в классах, группах, в которых зарегистрирован один и более случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и направление информации о заболевании в течение 2 часов с момента такой регистрации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю и территориальную медицинскую организацию (с приложением списка контактных лиц).".







