Что опаснее для подвески автомобиля - ямы или кочки

На разбитых дорогах у водителя, как правило, имеется выбор - направить колеса на кочки или ямы. В каждом из случаев нагрузка на подвеску и другие элементы автомобиля будут разными. Разберемся, какой вариант предпочесть.

Для наглядности разберемся, что происходит с ходовой частью при преодолении двух типов упомянутых неровностей. Если речь идет о достаточно широкой и глубокой яме, то контакт с колесами чреват прежде всего потерей управления над автомобилем.

Вероятность, что машину переставит, выкинет с траектории и даже развернет тем больше, чем выше скорость движения. Уже это является серьезным аргументом, чтобы не гнать по разбитым "пересеченке" или шоссе.

Урон, который может понести транспортное средство при попадании колеса или сразу нескольких колес в яму, также может быть серьезным. Во-первых, не исключены порезы покрышек, причем, как правило, продольные и длинные, которые обычно не поддаются восстановлению. Образование грыж и ремонтируемых проколов - также вполне типичный сценарий.

Следующими страдают колесные диски, причем штамповка, как правило, гнется о кромку ямы, а литье и ковка - трескаются. Вероятность такого сценария будет выше, если вы начнете тормозить прямо перед препятствием и пройдете его с заблокированными колесами.

Страдает также рулевое управление. А именно - наконечники разбалтываются, тяги гнутся, а рулевая рейка выходит из строя. Известны случаи, когда плохие дороги выводили из строя даже рулевые колонки.

Но наибольший урон на ямах несут детали подвески. Прежде всего это касается опор стоек, сайлентблоков (особенно передних рычагов в подвеске McPherson), стабилизаторов и стоек стабилизаторов. Полуоси и шрусы и при ударе колес о кромку ямы также могут выйти из строя и деформироваться.

Как бы то ни было, помните, что повреждение автомобиля, который попал в яму на дороге, трактуется как дорожно-транспортное происшествие. Так что звоните в страховую и ГИБДД!

Знайте также, что с сентября 2018 года в нашей стране введен обновленный ГОСТ, регламентирующий допустимые размеры ям и колдобин. Выбоины длиной больше 15 см, глубиной больше 5 см и площадью больше 60 кв. см не соответствуют нормативам (даже при превышении одного из названных параметров). Соответственно автомобилист может рассчитывать на компенсацию от дорожников, для чего ему придется обратиться в суд, представив доказательную базу - протокол сотрудников ДПС, показания свидетелей, фото- и видеосъемку и т.д.

Что касается кочек и другого рода возвышений на дороге общего пользования, то такие препятствия сулят автомобилю даже большие повреждения, чем ямы и рытвины. Конечно, многое зависит от скорости движения. Чем она меньше, тем менее выраженным будет ударное воздействие. Считается, что если проехать классический резиновый "лежачий полицейский" на скорости 60 км/ч, то вред для подвески и рулевого управления будет большим, чем если бы машина преодолела яму с полостью аналогичной глубины.

При проезде тех же самых "лежачих" на скорости порядка 60 км/ч ударная нагрузка передается от колес в сайлентблоки и рычаги подвески на подрессоренные пружинами.

Все эти детали, соответственно, гарантированно получают повреждения. Далее удар стараются минимизировать пружины и амортизаторы. Однако погасить кинетическую энергию этим демпферам удается далеко не всегда, особенно если автомобиль укомплектован большими колесами с высокопрофильной резиной. И если новый автомобиль еще способен какое-то время сопротивляться такому издевательству, то для "десятилеток" и еще более древнего транспорта неосторожная езда по "лежачим" в считанные месяцы выльется в полный износ резинометаллических шарниров.

"Лежачий полицейский" может также пробить резину об обод дорогого колесного диска и повредить колесо в сборе.

Причем кочку ("лежачий полицейский"), как и выбоину, ни в коем случае нельзя преодолевать с педалью тормоза, утопленной в полу. Так шансы повредить детали подвески возрастают многократно. Вместо этого подвеску нужно разгрузить, затормозив за пару метров перед препятствием. Амортизаторы разожмутся, "передок" пойдет чуть вверх, и ударная нагрузка при преодолении кочки заметно снизится.

Подытожим: на разбитой дороге опасаться следует в первую очередь "лежачих" полицейских, особенно "самодельных", асфальтовых, установленных не по ГОСТу и не всегда обозначенных предупреждающими табличками.

В случае же с ямами потенциальный урон машине будет зависеть как от скорости движения, так и геометрии выбоины. Когда на пути встречаются ямы меньше диаметра колеса, в ряде случаев их можно преодолеть даже на относительно высокой скорости. В этом случае амортизаторы не успеют сработать на отбой, и автомобиль буквально пролетит над дорожным браком.

Однако ездить по принципу "выше скорость - меньше ям" тем не менее не следует! В противном случае вы будете давать чрезмерную нагрузку на только на элементы подвески, но также на ступичные подшипники, поворотные кулаки, диски и шины. Причем, чем тяжелее ваш автомобиль, и чем выше скорость движения, тем больший вред вы наносите вашему авто.