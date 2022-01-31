Вышел трейлер новой "Техасской резни бензопилой"

Netflix выпустил трейлер (18+) фильма "Техасская резня бензопилой" - сиквела одноимённого классического фильма 1974 года, с которого всё началось.

Синопсис ленты, которая, разумеется, получила рейтинг "R", прост, как ему и положено: "Маньяк Кожаное Лицо, скрывавшийся почти 50 лет, снова выходит на кровавую охоту, чтобы вдоволь поиздеваться над группой молодежи, так некстати оказавшейся на его территории".

Режиссёр - Дэвид Блю Гарсия, в ролях: Элси Фишер ("Касл-Рок"), Сара Яркин ("Счастливого нового дня смерти"), Марк Бёрнэм ("Неправильные копы"), Олуэн Фуэре ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда") и другие.

Премьера - 18 февраля.

Предыдущий трейлер - здесь.