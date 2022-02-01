Минфин опубликовал проект о налоговом вычете за инвестиции в образование

Компании, инвестирующие в развитие среднего профессионального образования, смогут получить за это налоговый вычет. Это предусматривает законопроект, разработанный Минфином и опубликованный для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.
Вычет можно будет получить в размере 100% расходов в виде стоимости имущества или вложенных средств, безвозмездно переданных образовательным организациям, которые занимаются программами среднего профобразования при наличии аккредитации.
Вычет разрешат применять к налогу на прибыль, исчисленному за период, в котором было передано имущество.
Минфин разработал проект после поручений президента Владимира Путина по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в декабре прошлого года. Это одна из мер, которая должна помочь стимулировать инвестиционную активность компаний, так как за счет уменьшения налога на прибыль предприятие получит высвободившиеся объемы средств на собственную модернизацию.