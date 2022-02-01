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01.02.2022 10:39
Рубрика: Экономика

Минфин опубликовал проект о налоговом вычете за инвестиции в образование

Текст: Анастасия Селиванова
Компании, инвестирующие в развитие среднего профессионального образования, смогут получить за это налоговый вычет. Это предусматривает законопроект, разработанный Минфином и опубликованный для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Вычет можно будет получить в размере 100% расходов в виде стоимости имущества или вложенных средств, безвозмездно переданных образовательным организациям, которые занимаются программами среднего профобразования при наличии аккредитации.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января

Вычет разрешат применять к налогу на прибыль, исчисленному за период, в котором было передано имущество.

Минфин разработал проект после поручений президента Владимира Путина по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в декабре прошлого года. Это одна из мер, которая должна помочь стимулировать инвестиционную активность компаний, так как за счет уменьшения налога на прибыль предприятие получит высвободившиеся объемы средств на собственную модернизацию.

Экономика Финансы Налоги Экономика Бизнес Правительство Минфин Налоговые вычеты

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