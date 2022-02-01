Российские миллиардеры потеряли с начала года 18 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года снизилось почти на 18 миллиардов долларов (4,6%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Сейчас в список входят 27 россиян.

В тройке самых богатых россиян - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (30,8 млрд долларов, минус 1,65 млрд с начала года), один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (30,8 млрд долларов, минус 617 млн) и владелец "Северстали" Алексей Мордашов (27,2 млрд долларов, минус 1,67 млрд).

Самые большие потери в начала года среди россиян понес Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", - минус 2,53 млрд долларов. В рейтинге BBI он занимает седьмое место с состоянием в 19,9 млрд долларов.