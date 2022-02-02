Более 86 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2022 в Москве

В Москве завершилась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ). Подать заявление можно было в электронном виде на портале mos.ru до 1 февраля включительно. Подробности сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"В этом году выпускные экзамены пройдут в три периода: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября, - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин. - Заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тысяч человек, из них 69 тысяч - выпускники текущего года".

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ - 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам - 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике пройдет 2 и 3 июня соответственно. 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня - по обществознанию, 14 июня - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат.

Отметим, что полное расписание размещено на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе "ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ/Расписание экзаменов".

Условием получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников этого года является успешная сдача двух обязательных экзаменов: по русскому языку и математике (на выбор - базового или профильного уровня). Результаты экзаменов можно узнать в личном кабинете на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) с любого электронного устройства с доступом в сеть Интернет.

Напомним, что все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации в Москве, можно задать по телефону информационно-консультационного центра Регионального центра обработки информации города Москвы: +7 499 653-94-50. Также информация по проведению экзаменов размещена на официальном сайте центра.