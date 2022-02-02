Указ губернатора города Севастополя от 31 января 2022 года № 5-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 04.12.2021 № 33 "О внесении изменений в санитарно- эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15", от 04.12.2021 № 34 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 21.01.2022 № 1 "О признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021, от 07.07.2021 № 82-00-04/05-9147-2021, от 16.07.2021 № 82-00-03/05-9824-2021, от 07.09.2021 № 82-00-04/05-14271-2021, OT05.10.2021 № 82-00-03/05-15385-2021, от 07.10.2021 № 82-22-03/05-15568-2021, от 08.12.2021 № 82-00-04/05-19401-2021, от 01.02.2022 № 82-00-04/05-1141-2022 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом подпункта 6 пункта 2 цифры "70" заменить цифрами "50".

1.2. Подпункт 3 пункта 9 признать утратившим силу.

1.3. Абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"- с 02.02.2022 перевести на дистанционную форму работы сотрудников в возрасте старше 60 лет, за исключением сотрудников, непосредственное присутствие которых на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, медицинских работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя;".

1.4. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Установить, что в период с 04.02.2022 по 24.02.2022 приостанавливается доступ к предоставлению государственных и иных услуг в помещениях государственных органов власти города Севастополя, государственных учреждений города Севастополя и многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Севастополя, за исключением государственных услуг по:

- государственной регистрации брака, если дата государственной регистрации брака назначена в период с 04.02.2022 по 24.02.2022 и ее невозможно перенести на иную дату;

- государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 04.02.2022 по 24.02.2022;

- государственной регистрации рождения;

- государственной регистрации смерти;

- оформлению единовременного пособия на погребение и социального пособия на погребение;

- выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

- постановке на учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);

- осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления);

- назначению обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты астрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти;

- назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем;

- назначению и выплате единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем;

- осуществлению ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим лицам;

- осуществлению ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- установлению опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождению опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;

- назначению ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье.

Предоставление вышеуказанных государственных услуг и выдача результата государственных услуг осуществляются по предварительной записи.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 21 календарный день.".

1.5. Пункты 14-21 считать пунктами 15-22 соответственно.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.4, которые вступают в силу с 04.02.2022.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







