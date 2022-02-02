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02.02.2022 18:16
Рубрика: Общество

Уже больше половины российских регионов отправили школьников на удаленку

Текст: Константин Бахарев, Елена Мационг, Ирина Никитина, Вера Черенева, Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8672)
Новая волна коронавируса разлилась почти по всей стране, и власти принимают ради безопасности дополнительные ограничения. Прежде всего в отношении школьников. Уже больше чем в половине регионов вынуждены отправить детей на дистанционное обучение. Где-то полное, где-то частичное.
География «омикрона» расширяется, школы вынуждены проводить уроки на удаленке. Фото: Мария Ленц/ "Комсомольская правда" География «омикрона» расширяется, школы вынуждены проводить уроки на удаленке. Фото: Мария Ленц/ "Комсомольская правда"
География «омикрона» расширяется, школы вынуждены проводить уроки на удаленке. Фото: Мария Ленц/ "Комсомольская правда"

Один из тех, кто держался дольше всего, был Санкт-Петербург. Но со вчерашнего дня школьников с 7-го по 11-й классы и там отправили на дистанционное обучение. Напоследок выпускники успели написать вживую итоговое сочинение. Кроме старшеклассников на удаленку отправляют детей из других параллелей, если в классе заболел хоть один ученик. В итоге дома сейчас сидят больше 143 тысяч детей.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
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Больше всего родителей в Северной столице сейчас заботит, почему удаленку ввели только для старшего звена. Городские власти объясняют - если отправлять младшеклассников на дистант, то некоторым родителям просто не с кем будет оставить своих чад дома. Пап и мам призывают набраться терпения.

Ограничения введены только до 13 февраля.Кстати, чтобы в это время у петербургских школьников не было искушений, для них ввели дополнительные ограничения.

Закрыт доступ в музеи, театры, кино, на фудкорты и в непродовольственные магазины, а также в фитнес-клубы и в бассейны.

Дополнительные каникулы со 2 по 11 февраля объявили в Тульской области - там уйдут на дистант школьники и студенты колледжей. Статистика говорит сама за себя: практически каждый второй заболевший в регионе - в возрасте от 7 до 14 лет, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Тульские врачи считают, что дистант поможет разорвать цепочку распространения заразы. При этом в начальных школах региона появились дежурные группы - на тот случай, если родителям не с кем оставить ребенка дома. Такие же группы создаются в Тамбовской области. И все же тульским школьникам придется выйти из дома, чтобы написать итоговое сочинение для тех выпускников 11-х классов, которые не смогли написать его в основной период. А 9 февраля - девятиклассники должны пройти итоговое собеседование по русскому языку. Испытания для ребят будут проводиться в школах, где они учатся, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Дополнительные каникулы не отменяют весенние, дети не будут "отучивать" эти дни и летом, пояснили в правительстве региона.

По 7 февраля приостановили занятия в Тамбове, но при этом руководители школ могут сами принимать решения, переводить или нет учреждение на дистант. Оставить учеников дома решил и главный санитарный врач Пермского края. Новость об этом вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Но практически все поддерживают это вынужденное решение. Многие считают, что дети заражаются ковидом в школе, а потом несут эту заразу по домам.

В целом на дистанте сегодня находятся школы уже нескольких десятков регионов - Свердловской, Архангельской, Орловской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Бурятии, Карелии, Коми, Якутии, Ямала, Алтайского края, Дагестана и других. А чтобы как-то "подсластить" обучение на расстоянии, в некоторых регионах школьникам на дистанционке выдают продуктовые наборы, компенсируя несъеденные школьные обеды. Так, на Ямале в набор школьника входит 16 видов продуктов - от молока, муки и риса до шоколада. То есть весь набор, из которого можно приготовить полноценный обед дома. Выдают их ученикам с первого по четвертый классы, а также льготникам. Большие пакеты с продуктами вручают даже родителям детсадовцев, которые тоже сейчас вынуждены находиться дома. Такие сухие "обеды" получат в итоге больше шести тысяч детей Ямала.

На Среднем Урале колледжи и школы перевели на удаленку из-за COVID-19

В Тюменской области школьные сухпайки начали выдавать еще в самом начале пандемии, правило действует до сих пор. В "корзинке" - голландский сыр, полукопченая колбаса, масло, сгущенное молоко, яблоки и даже пирожное. Содержимое, кстати, меняется в зависимости от фантазии организаторов школьного питания, но строго согласовано с Роспотребнадзором.

Рассчитывать на вкусности и полезности в текущем учебном году в Тюмени могут более восьми тысяч человек.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Тульская область ЦФО Тамбовская область ПФО Пермский край УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

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